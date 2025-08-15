Dette skjer i dag

USA: Eksport- og importpriser juli, kl. 14.30

USA: NY Empire State Manufacturing-indeks august, kl. 14.30

USA: Industriproduksjon juli, kl. 15.15

USA: Michigan forbrukertillit august foreløpig, kl. 16.00

USA: Varelagre juni, kl. 16.00

Annet:

Benchmark Holdings: Siste noteringsdag på Euronext Growth

KMC Properties: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 10.00

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00

Norge: Arendalsuka

Utenlandske:

China Telecom, Foot Locker

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen fredag:

AutoStore ble hele 7 milliarder kroner mer verdt på torsdag, etter en kursoppgang på 30 prosent. Forvalterne Mads Langaard og Atle Hauge er blant de eneste som har kjøpt aksjer i AutoStore i år, og nå tror Langaard at aksjen kan mer enn doble seg.

Atle Hauge, forvalter i Odin, er den som har kjøpt mest i AutoStore i år. Han mener investorer og analytikere snart må innse at selskapet har så gode produkter at det kan ta den prisen det vil.

Bjørn Maaseide åpner for salg etter rekordtallene og kursboomen i Kraft Bank. Han sier det ikke er sikkert at han er riktig hovedeier om tre år.

Nå fosser pengene inn hos Kraft Bank. Resultatet i første halvår var på 39 millioner kroner, opp fra 9 millioner i samme periode i fjor. Og på fire måneder har aksjekursen steget 40 prosent, noe som har gjort Maaseides aksjer nesten 20 millioner mer verdt.

Investor Harald Moræus-Hanssen og Mowinckels Rederi har tjent mer enn 300 millioner kroner på to eldre kjemikalietankskip.

Geir Belsnes, sjefen i Bergens-rederiet, sier partnerskapet med Moræus-Hanssen har vært vellykket. Samarbeidet deres omfatter også splitter nye bulk- og kjemikalieskip.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Høyre og Erna Solbergs nedtur. Siste måling viser en oppslutning på 13,2 prosent. Hva tenker kobbelet av Høyre-folk i partiledelsen?

Arbeiderpartiets fremgang er bare 1,7 prosentpoeng, og SV er den store taperen med bare 5,5 prosent av velgerne bak seg. Sosialistene taper terreng. Det ser altså ikke så ille ut, selv om Erna Solberg svikter. Ikke drep Erna nå, skriver Hegnar.