Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,7] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at en ny uke er snart unnagjort, og det med bravur.

«De amerikanske indeksene har ledet an de siste dagene, godt hjulpet av oppløftende inflasjonstall. Prispresset i amerikansk økonomi har tilsynelatende ikke økt i det siste, til tross for den pågående handelskrigen mellom USA og flere av landets viktigste handelspartnere», skriver analytikeren, og påpeker at dette har fått investorene til å øyne lavere styringsrenter fra Federal Reserve.

«Neste kutt kan, dersom trenden holder seg, komme allerede i september», skriver Berntsen.

«Markedets reaksjon viser at investorer nå i større grad priser inn en myk landing for amerikansk økonomi – et scenario som kombinerer fallende inflasjon med fortsatt positiv, men moderat, vekst. Historisk sett er dette en sjelden kombinasjon, og den kan fort endre seg dersom arbeidsmarkedet strammer seg til igjen eller dersom handelskonflikten eskalerer», fortsetter han.

Analytikeren trekker også frem at selv om aksjemarkedene verden over har levert rekorder på løpende bånd i 2025, er styrken i stor grad drevet av et fåtall store vekstselskaper.

«Under overflaten er bildet mer blandet. Flere tunge selskaper har hatt et krevende år, med betydelige kursfall. Danske Novo Nordisk og Ørsted er ned henholdsvis 46 og 37 prosent hittil i år, mye på grunn av regulatorisk press. Den amerikanske giganten UnitedHealth Group har hatt en tilsvarende utvikling, drevet av usikkerhet rundt kostnadsnivå og politiske rammevilkår», skriver Berntsen.

I gårsdagens etterhandel fikk UnitedHealth Group imidlertid et løft, etter at det ble kjent at Warren Buffetts Berkshire Hathaway har kjøpt seg opp i selskapet.

«Buffetts inntreden skaper alltid oppmerksomhet, men det er verdt å huske at hans investeringer ofte er langsiktige og basert på en helt annen tidshorisont enn markedets dag-til-dag-fokus. For kortsiktige investorer er det derfor ikke gitt at dette er en umiddelbar kjøpsmulighet – men det kan være et signal om at selskapets underliggende verdiskapning fortsatt vurderes som attraktiv på dagens nivåer», fortsetter han.

Asia

Toneangivende børser i Asia- og Stillehavsregionen trekker stort sett opp fredag.

I Tokyo stiger Nikkei 1,4 prosent og den bredere Topix-indeksen 1,3 prosent. Hang Seng i Hongkong er et unntak så langt og faller over prosenten.

Shanghai Composite-indeksen stiger 0,5 prosent, Taiwan-børsen 0,6 prosent og Sydney-børsen 0,4 prosent.

Børsene i Seoul holder stengt grunnet helligdagsmarkering.

Oljeprisen

Brent-oljen med oktober-levering er torsdag morgen ned 0,33 prosent til 66,62 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,25 prosent på 63,80 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 65,95 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Wall Street

Torsdag stengte Nasdaq ned 0,01 prosent. S&P 500 endte opp 0,03 prosent. Dow Jones endte ned 0,02 prosent.

På tross av små utslag: S&P 500 stengte nok en gang på sitt høyeste nivå noensinne, etter å ha satt nye rekorder hver eneste dag denne uken.