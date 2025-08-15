Buffetts handler i andre kvartal: Sender aksje til værs

Warren Buffetts Berkshire Hathaway gjorde flere store handler i andre kvartal, ifølge en melding sendt til det amerikanske finanstilsynet torsdag.

I meldingen fremgår det blant annet at Berkshire Hathaway har kjøpt aksjer for 1,6 milliarder dollar i helseforsikringsgiganten UnitedHealth Group i løpet av kvartalet.

Det sendte aksjen opp over 10 prosent i etterhandelen i USA torsdag.

Aksjen er før børsåpning fredag ned 46 prosent hittil i år, etter at selskapet har stått overfor flere utfordringer. Selskapet har slitt med uventede økninger i medisinske kostnader, og i april rapporterte det inntjening under Wall Street-estimatene for første gang på over et tiår, noe som førte til et kraftig kursfall. I tillegg ble toppsjef Brian Thompson drept i et skyteepisode på Manhattan i fjor, noe som har bidratt til uro rundt selskapet, skriver Bloomberg.

Helt ut av T-Mobile og nedsalg i Apple

Samtidig kvittet Berkshire seg med hele sin eierandel i T-Mobile, verdt rundt 1 milliard dollar. Buffett solgte også 20 millioner aksjer i Apple, noe som reduserte eierandelen med rundt 9,2 milliarder dollar. Til tross for salget forblir Apple selskapets største aksjepost målt i markedsverdi.

I Bank of America solgte konglomeratet 26 millioner aksjer, noe som gir en oppdatert eierandel på rundt åtte prosent.

Satser på bolig og stål

Buffett økte videre sin eierandel i boligbyggeren Lennar Corp., mens det ble solgt aksjer i D.R. Horton. I tillegg kjøpte investorlegenden flere aksjer i stålprodusenten Nucor Corp. Disse eierandelene har tidligere vært konfidensielle i en forespørsel av Berkshire, ifølge Bloomberg.

Under Berkshire Hathaways aksjonærmøte i mai i år annonserte 94-årige Buffett at han vil trekke seg som administrerende direktør i selskapet ved utgangen av 2025. Greg Abel vil ta over roret når Buffett gir seg.