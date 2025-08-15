Kjendisinvestor har investert 13 milliarder i én aksje

Bill Ackmans investeringsselskap, Pershing Square Capital Management, avslørte under en analytikersamtale i mai at det hadde tatt en ny posisjon i Amazon, etter at aksjen hadde falt mer enn 30 prosent tidligere i år på grunn av bekymringer rundt generativ AI og amerikanske tollsatser.

En regulatorisk melding torsdag viste, ifølge Bloomberg, at Pershing eide over 5,8 millioner Amazon-aksjer ved utgangen av juni, til en verdi av nær 1,3 milliarder dollar. Det tilsvarer 13,3 milliarder kroner.

Amazon har hentet seg inn etter fallet som fulgte president Donald Trumps omfattende tollkunngjøringer 2. april. Torsdag steg aksjen nesten tre prosent, og er med det opp 5,3 prosent hittil i år.

Kvartalstall

Handelsgiganten presenterte sine kvartalstall for to uker siden. Selskapet meldte da om et resultat på 1,68 dollar pr. aksje i andre kvartal, opp fra 1,26 dollar i samme periode i fjor, mens omsetningen var på 167,7 milliarder dollar, opp fra 147,9 milliarder dollar i andre kvartal 2024.

Analytikerkorpset ventet på forhånd en omsetning på 162,1 milliarder dollar.

UBS-analytiker, Stephen Ju, beskrev da Amazon som det selskapet blant internett-gigantene som har investert bredest i fremtiden, og understreket at det bare er et tidsspørsmål før AI-satsingen begynner å gi avkastning, ifølge MarketWatch.

Andre investeringer

Pershing Square Capital Managements rapport viste også at kjendisinvestoren har økt investeringene i andre teknologiselskaper, blant annet Alphabet.

Uber Technologies er Pershings største posisjon målt i markedsverdi, fulgt av investeringer i Brookfield Corp. og Restaurant Brands International.

Harvard-utdannede Bill Ackman er USAs 418 rikeste person, med en personlig formue på 8,24 milliarder dollar, ifølge Bloomberg.