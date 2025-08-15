Oslo Børs er opp fredag formiddag.

Kl. 11.02 står hovedindeksen i 1.632,36, opp 0,09 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,2 milliarder kroner.

Bevegelser

Gårsdagens store vinner var AutoStore, som steg 27,5 prosent etter langt bedre andrekvartalstall enn ventet. Fredag fortsetter aksjen opp ytterligere 5,70 prosent til 9,18 kroner.

Flere meglerhus har tatt grep etter tallene. Pareto oppgraderer aksjen fra hold til kjøp, og jekker samtidig opp kursmålet til 12 kroner. Både ABG Sundal Collier og DNB Carnegie beholder sine kjøpsanbefalinger på aksjen. Førstnevnte løfter sitt kursmål fra 10 til 14 kroner, mens DNB jekker opp fra 10 til 13 kroner.

Unntaket er SEB, som beholder en salgsanbefaling. Meglerhuset justerer imidlertid opp kursmålet fra 4 til 7,20 kroner.

Også SoftOx styrkes markant, og er nå opp 25,57 prosent til 0,14 kroner på høyt volum. Selskapet meldte torsdag at de gjennom en avtale med investeringsfondet Long State Investments har sikret finansiering på inntil 50 millioner kroner over en periode på 24 måneder, med opsjon på å utvide til 80 millioner kroner over 36 måneder.

Selskapet har også besluttet å utstede 15 millioner aksjer til Long State Investments, som første transje av implementeringshonoraret på totalt 30 millioner aksjer. Tegningskursen er satt til 0,1004 kroner pr. aksje.

Kvartalssesong

Resultatsesongen fortsetter, og blant selskapene som fredag har lagt frem tall finner vi Christen Sveeas' supplyrederi Sea1 Offshore. Kraftig resultatfall sender aksjen ned 8,07 prosent til 27,30 kroner.

Driftsresultatet endte på 68,6 millioner dollar, ned fra 179,2 millioner for et år siden. Det tilsvarer en nedgang på over 60 prosent. Inntektene ble svekket 30 prosent til 71,3 millioner dollar.

For techselskapet Xplora gikk det mye bedre. De leverte kraftig omsetningsvekst i andre kvartal etter oppkjøpet av Doro, og aksjen blir belønnet med en oppgang på 5,42 prosent til 50,60 kroner.

Selskapet hadde inntekter på 381 millioner kroner, opp 143 prosent fra 125 millioner kroner i samme periode i fjor. Finanskostnadene var imidlertid på 61 millioner, som følge av renter og negative ikke-kontant valutaeffekter på lånet brukt til å kjøpe Doro, og nettoresultatet endte dermed på minus 27,5 millioner.

Oljeprisen

Brent-oljen med oktober-levering er torsdag morgen ned 0,66 prosent til 66,40 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,75 prosent på 63,48 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 65,95 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Equinor stiger 0,12 prosent til 250,30 kroner, mens Aker BP er opp 0,58 prosent til 242,60 kroner. Vår Energi styrkes 0,94 prosent til 34,46 kroner.