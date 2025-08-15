Hedgefondforvalteren Ray Dalio har lenge vært optimistisk til Kina. I april flagget han USA-konflikten og lave aksjekurser som sentrale utfordringer for kinesisk økonomi, men bemerket at de kunne la seg løse om lederne «gjør en god jobb.»

Flere storheter røk ut

Nå har Bridgewater Associates, etablert av Dalio, solgt seg ut av flere USA-noterte kinesiske selskaper, skriver CNBC, og viser til den kvartalsvise 13F-oppdateringen fondet sendte til det amerikanske finanstilsynet (SEC) onsdag.

Blant selskapene som har fått reisepass er storheter som Baidu, Alibaba, JD.com, PDD Holdings, Nio, Trip.com Group og Yum China. Qifu Technology og Ke Holdings er ifølge nettstedet også ute av porteføljen.

Hedgefondet har videre – som Warren Buffett – solgt seg ned i Apple, men økt i Microsoft og Nvidia.

Les også Hedgefondlegende advarer om gjeldskrise i USA USAs økende gjeldsbyrde har blitt et hett tema i finansmarkedene, og dollarens status som trygg havn kan være truet. Hedgefondlegenden Ray Dalio spår krise dersom budsjettunderskuddet ikke håndteres.

Vil ha handelsavtale

Dalio, som nå selv har solgt seg ut av Bridgewater og trukket seg fra styret, tok i vår også til orde for å ta ned konfliktnivået i handelskrigen mellom USA og Kina. Investoren som fortsatt er mentor for investeringsteamet i fondet, oppfordret begge parter til å inngå en handelsavtale.

Tidligere denne uken ble «våpenhvilen» mellom Washington og Beijing forlenget med ytterligere 90 dager. Uten denne forlengelsen ville amerikanske tollsatser på kinesiske varer økt ha til 145 prosent, og kinesiske tollsatser på amerikanske varer til 125 prosent.

Dagens tollsats på kinesiske importvarer til USA er 30 prosent, mens amerikansk eksport til Kina ilegges 20 prosent toll.

Les også – Utviklingen vil sjokkere deg USA må selge gjeld som verden ikke vil kjøpe, påpeker Ray Dalio, og åpner for at kreditorer risikerer kutt i betalingene.

– Ligner veldig på dotcom-boblen Høy prising og renterisiko kan stikke hull på AI-boblen, advarer kjendisinvestor Ray Dalio. Han trekker paralleller til sent 1990-tall.

– Ser ut som en dødsspiral Storbritannias rentekostnader har passert 100 milliarder pund i året. Kjendisinvestor Ray Dalio advarer.

Mister momentum

En rekke makrotall sluppet tidligere fredag viste at Kinas økonomi mistet momentum i juli.

Detaljhandelen steg 3,7 prosent på årsbasis, langt under Trading Economics-konsensus på 4,6 prosent – og ned fra 4,8 prosent måneden før.

Industriproduksjonen steg 5,7 prosent på årsbasis, mot forventet 5,9 prosent. Veksten er den svakeste siden november i fjor.

Investeringen i realkapital klatret 1,6 prosent i perioden januar-juli sammenlignet med samme periode i fjor, mot forventet 2,7 prosent. Dette var ned fra 2,8 prosent i perioden januar-juni.

Det er verdt å merke seg at eiendomsinvesteringer skilte seg negativt ut ved å falle 12 prosent i løpet av årets første syv måneder.