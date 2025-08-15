Forrige fredag skjedde det noe spesielt. Innsideporteføljen valgte å gjøre to bytter, og én av aksjene vi satset på var Komplett. Vi publiserte vår artikkel klokken 15.41, og på det tidspunktet ble Komplett-aksjen handlet til 12,75 kroner.

I løpet av den lille timen som gikk før Oslo Børs tok helgen, føk aksjekursen opp til 14,25 kroner. Det ga et kurshopp på hele 15,4 prosent den dagen. Dette er for øvrig Kompletts tredje beste enkeltdag siden børsnotering i juni 2021, og den kom uten av selskapet slapp noen nyheter.

Differansen

Innsideporteføljen Hovedindeksen Differansen Siste uke 2,58% 0,57% 2,01% Hittil i år 44,53% 15,83% 28,70%

Kompletts to beste børsdager stammer fra 2023; henholdsvis 13. februar og 12. desember. På begge disse dagene børsmeldte netthandelsaktøren innsidekjøp fra den daværende konsernsjefen Jaan Ivar Semlitsch.

Finansavisens tanke tilbake i 1996, da vi begynte med Innsideporteføljen, var at innsiderne i de børsnoterte selskapene vet mer enn resten av markedet – og at det derfor er smart å investere sammen med dem. Det viser kursreaksjonene på Semlitsch aksjekjøp i 2023, og Innsideporteføljens solide meravkastning til Oslo Børs' hovedindeks i snart 30 år.

Bra bytter

Den andre aksjen Innsideporteføljen satset på i forrige uke var SpareBank 1 Sør-Norge. Dette er Norges største sparebank, med en markedsverdi på 68 milliarder kroner (Komplett verdsettes til 2,4 milliarder kroner).

Jo større et selskap er, desto mindre påvirkning har selvfølgelig Innsideporteføljen. Vår nye bankaksje steg likevel 0,7 prosent i debuten. Det var mer enn hovedindeksen, som endte opp 0,6 prosent. Et litt morsomt poeng er at mens begge nykommerne steg, endte de to selskapene vi tok ut – Vend Marketplaces og Skue Sparebank – i rødt denne uken. Det gjør forrige ukes dobbeltbytte ekstra bra.

Uke 33 Selskap Tatt inn Kjøpskurs Stop loss (70 %) Forrige uke Siste kurs Avkastning totalt Avkastning siste uke Stolt-Nielsen 24.4.2025 227,50 159,25 312,00 309,50 36,0% −0,8% Wallenius Wilhelmsen 15.5.2025 82,55 57,78 98,00 99,50 20,5% 1,5% Otello 12.6.2025 11,45 8,01 13,35 13,10 14,4% −1,9% Komplett 7.8.2025 12,35 8,65 12,35 14,00 13,4% 13,4% SpareBank 1 Sør-Norge 7.8.2025 178,80 125,16 178,80 180,00 0,7% 0,7%

Innsideporteføljens tredje lyspunkt denne uken er Wallenius Wilhelmsen. Bilfraktrederiet presenterte tirsdag en sterk kvartalsrapport, som sendte aksjen opp 5,2 prosent samme dag. Vår avkastning ble 1,5 prosent denne uken, noe som betyr at aksjen gjorde det dårlig de andre dagene.

Våre to siste aksjer, Stolt-Nielsen og Otello, endte i minus – men ikke mer enn at Innsideporteføljen steg 2,6 prosent, 2 prosentpoeng bedre enn det brede markedet. Vår portefølje er nå opp 44,5 prosent siden årsskiftet, mot Oslo Børs' 15,8 prosent.

Ni aksjekjøp

Den seneste uken er det registrert ni aksjekjøp i syv selskaper. I Arribatec Group har to styremedlemmer kjøpt aksjer, mens både konsernsjefen og finansdirektøren har handlet Pexip-aksjer.

Vi har satt en grense på 1 million kroner for å ta med en aksje i Innsideporteføljen. De fire kjøpene i Arribatec og Pexip er godt under det.

Derfor satser vi heller ikke på Kongsberg Automotive, siden konsernsjef Trond Fiskums aksjekjøp bare er på bare 628.000 kroner. Vi registrerer likevel at aksjen er opp nesten 17 prosent siden tirsdag, da bildelprodusenten la frem kvartalstall og Fiskum kjøpte aksjene.

Alle oppdateringer skjer etter børsslutt torsdag.