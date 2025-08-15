Saken oppdateres

Oslo Børs stiger på ukens siste handelsdag. Fredag ettermiddag er hovedindeksen opp 0,1 prosent til 1.632,65 poeng. Oslo Børs ligger med det an til å ende uken opp 1,1 prosent.

Markeder verden over venter spent på møtet mellom Trump og Putin som finner sted i Alaska kl. 21.30 norsk tid. Trump har i forkant av det avgjørende møtet uttalt at han tror Putin «vil skape fred» i Ukraina.

Brent-oljen med oktober-levering er fredag formiddag ned 0,5 prosent til 66,54 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,5 prosent på 63,62 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 65,95 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Equinor stiger 0,3 prosent til 250,70 kroner, mens Aker BP er opp 0,5 prosent til 242,50 kroner. Vår Energi styrkes 0,7 prosent til 34,37 kroner.

Kraftig resultatfall

Christen Sveaas' supplyrederi Sea1 Offshore la frem tall i morgentimene. Kvartalsrapporten viste et kraftig resultatfall, som sender aksjen ned 10,9 prosent til 26,45 kroner.

Driftsresultatet endte på 68,6 millioner dollar, ned fra 179,2 millioner for et år siden. Det tilsvarer en nedgang på over 60 prosent. Inntektene ble svekket 30 prosent til 71,3 millioner dollar.

Techselskapet Xplora gjorde det mye bedre. Etter oppkjøpet av Doro i andre kvartal leverte de kraftig omsetningsvekst, og aksjen stiger 7,9 prosent til 52,00 kroner.

Selskapet hadde inntekter på 381 millioner kroner, opp 143 prosent fra 125 millioner kroner i samme periode i fjor. Finanskostnadene var imidlertid på 61 millioner, som følge av renter og negative ikke-kontant valutaeffekter på lånet brukt til å kjøpe Doro, og nettoresultatet endte dermed på minus 27,5 millioner.

Veidekke-aksjen falt 2,4 prosent i går grunnet svake kvartalstall. Fredag faller aksjen nye 2,8 prosent til 161,40 kroner. DNB Carnegie nedgraderer fra hold til salg og kutter kursmålet fra 160 til 150 kroner.

Oppturen fortsetter

AutoStore var gårsdagens store vinner med en oppgang på 27,5 prosent. Oppturen skyldes selskapets andrekvartalstall som var langt bedre enn ventet. Aksjen fortsetter opp 3,3 prosent fredag til 8,96 kroner.

Flere meglerhus har justert anbefalingene etter tallene. Pareto oppgraderer fra hold til kjøp, og jekker samtidig opp kursmålet til 12 kroner. Både ABG Sundal Collier og DNB Carnegie beholder sine kjøpsanbefalinger på aksjen. Førstnevnte løfter sitt kursmål fra 10 til 14 kroner, mens DNB jekker opp fra 10 til 13 kroner. SEB beholder en salgsanbefaling, men oppjusterer kursmålet fra 4 til 7,20 kroner.

SoftOx meldte torsdag at de gjennom en avtale med investeringsfondet Long State Investments har sikret finansiering på inntil 50 millioner kroner over en periode på 24 måneder. Finansieringsavtalen innebærer en opsjon på å utvide til 80 millioner kroner over 36 måneder. Aksjen stiger 17,4 prosent til 0,12 kroner.

Selskapet har også besluttet å utstede 15 millioner aksjer til Long State Investments, som første transje av implementeringshonoraret på totalt 30 millioner aksjer. Tegningskursen er satt til 0,1004 kroner pr. aksje.