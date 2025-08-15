Wall Street: Nervøst før Alaska-møtet

De toneangivende indeksene på Wall Street i USA åpner blandet fredag, før det viktige toppmøtet mellom Donald Trump og Vladimir Putin.

– Mye står på spill, skrev Trump på sin egen plattform, Truth Social, før avreisen.

Slik ser indeksene ut ved åpningstid:

Den brede S&P 500-indeksen åpner opp 0,2 prosent.

Industritunge Dow Jones åpner opp 0,7 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite faller 0,03 prosent.

Volatilitetsindeksen VIX, ofte kalt «fryktindeksen», er ned 1,9 prosent til 14,55.

Dagens bevegelser

Før børsene åpnet i USA ble det lagt frem ferske makrotall som viser at den amerikanske importsprisindeksen var opp 0,4 prosent på månedsbasis i juli. Analytikerne hadde på forhånd ventet at den skulle holdes uendret.

Detaljhandelsomsetningen i USA var på sin side opp 0,5 prosent på månedsbasis i samme periode, som var akkurat hva analytikerne hadde estimert.

Butikkjempen Target faller 2,1 prosent etter at Bank of America nedgraderte anbefalingen for aksjen fra «hold» til «selg». Kursmålet ble også nedjustert. Grunnen skal være at Targets utsikter på lang sikt ser svakere ut enn konkurrentene.

Helseforsikringsselskapet United Health stiger 10,8 prosent etter at Warren Buffetts Berkshire Hathaway avslørte en eierposisjon i selskapet på om lag 1,6 milliarder dollar.

Teknologiselskapet Intel stiger 3,5 prosent etter at Bloomberg skrev at Trump-administrasjonen vurderer å kjøpe seg inn i selskapet for å finansiere selskapets fabrikk i Ohio.

Datalagringsselskapet Sandisk faller 6,5 prosent etter å ha lagt frem svake kvartalstall.