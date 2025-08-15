Smykkeaksje knuses

Håp om en snarlig avslutning på Ukraina-konflikten preget Europas aksjemarked fredag, i forbindelse med Trump og Putins møte i Alaska. I Stoxx 600-indeksen var gruveaksjene Anglo American, Glencore og BHP Group opp med 1–3 prosent, idet investorene posisjonerer seg for en gjenoppbygging av Ukraina. Prosjektet ventes å kreve store mengder industrielle metaller.

I finanssektoren fikk østerrikske Raiffeisen Bank et kursløft på godt over 2 prosent. Selskapet har en større virksomhet i Russland enn noen annen vestlig bank, med rundt 124 filialer og flere millioner kunder. I årets første halvår tjente den mer enn 1 milliard dollar der, noe som var 18 prosent mer enn i samme periode i fjor. Ledelsen forsøker imidlertid å finne en kjøper av den russiske delen, som følge av press fra EU og USA.

I motsatt ende av avkastningsspekteret fant vi danske Pandora. Smykkeforhandlerens aksjekurs stupte nesten 19 prosent, grunnet skuffende omsetningsvekst i Europa i andre kvartal. Salget økte med blodfattige 3 prosent, mens analytikerne hadde sett for seg 4 prosent. I juli sank veksten ytterligere, til skarve 2 prosent, og i viktige markeder som Storbritannia, Frankrike, Italia og Tyskland er inntektene betydelig lavere enn for et år siden. Samtidig sliter Pandora med Trumps nye tollavgifter i USA, som ventes å koste rundt 200 millioner danske kroner i år og kanskje 450 millioner danske kroner neste år. Også uvanlig høye sølvpriser skviser marginene.

På New York-børsen var UnitedHealth Group opp med drøyt 13 prosent ved halv seks-tiden, etter at Berkshire Hathaway meldte om et aksjekjøp verdt 1,6 milliarder dollar. Også andre leverandører av helsetjenester – som Elevance Health, Molina Healthcare og Centene – fikk kraftige kursløft. Enkelte analytikere tolker Berkshires investering som et tegn på at markedet er blitt for pessimistisk til den amerikanske helsesektoren. UnitedHealth-kursen er fremdeles nær halvert fra midten av august i fjor.