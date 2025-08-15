Oslo Børs endte svakt opp på ukens siste handelsdag. Ved børsslutt var hovedindeksen opp 0,2 prosent til 1.634,23 poeng. Oslo Børs endte med det opp 1,2 prosent denne uken.

Verden venter spent på møtet mellom Trump og Putin som finner sted i Alaska kl. 21.30 norsk tid. Trump har i forkant av det avgjørende møtet uttalt at han tror Putin «vil skape fred» i Ukraina. På vei til Alaska sa Trump at han ikke ønsker å diskutere handelsavtaler med mindre det blir fremgang i fredsforhandlingene, ifølge Financial Times.

Brent-oljen med oktober-levering var ved børsslutt ned 1,0 prosent til 66,15 dollar fatet, mens WTI-oljen falt 1,2 prosent til 63,22 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 65,95 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Equinor falt 0,04 prosent til 249,90 kroner, mens Aker BP endte opp 0,8 prosent til 243,20 kroner. Vår Energi steg 0,3 prosent til 34,25 kroner.

Kraftig resultatfall

Christen Sveaas' supplyrederi Sea1 Offshore la frem tall i morgentimene. Kvartalsrapporten viste et kraftig resultatfall, som sendte aksjen ned 11,8 prosent til 26,20 kroner.