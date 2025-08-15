Wall street: United Health til himmels

Ved 19-tiden er den brede S&P 500-indeksen ned 0,3 prosent, teknologiindeksen Nasdaq Composite er ned 0,5 prosent og industritunge Dow Jones er opp 0,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,322 prosent, mens VIX-indeksen, og kalt fryktindeksen har hentet seg inn etter fallet tidligere i dag, og ligger på 14,82.

Aksjer

Helseforsikringsselskapet United Health har steget 13,7 prosent etter at Warren Buffetts Berkshire Hathaway avslørte en eierposisjon i selskapet på om lag 1,6 milliarder dollar.

Nvidia er ned 1,4 prosent, og AMD har falt med 1,8 prosent.

Ellers er Apple ned 0,8 prosent, mens Tesla faller 2,15 prosent. Microsoft er flat, mens Meta er opp 0,8 prosent. Alphabet er opp 0,8 prosent, mens Amazon er flat etter torsdagens oppgang.

Trump og Putin

Fredag kveld er det ventet at Trump og Putin innleder én-til-én-samtaler rundt klokken 21, etterfulgt av et delegasjonsmøte mellom de to landene som skal fortsette til det oppnås fremgang.

Ifølge SEB er forventningene til konkrete resultater lave, ettersom Trump selv har omtalt møtet som et «formøte» for å lytte og sondere, med planer om et nytt møte senere hvor også Ukraina og eventuelt EU kan delta.

ING Economics peker på at møtet potensielt kan bli et vendepunkt i Ukraina-konflikten, men trolig ikke vil påvirke dollaren like sterkt som nylige makroøkonomiske data. De fremholder at oljeprisen fortsatt er den viktigste kanalen for geopolitisk påvirkning i valutamarkedet, og forventer at makrodata vil ha størst betydning fremover.