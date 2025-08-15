Fredag stengte Nasdaq ned 0,40 prosent. S&P 500 endte ned 0,29 prosent, og Dow Jones steg 0,08 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,326 prosent, mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 0,13 prosent til 14,96.

De amerikanske detaljhandeltallene for juli, publisert fredag morgen, viser fortsatt styrke blant landets forbrukere. Detaljhandelen steg med 0,5 prosent fra måneden før, i tråd med forventningene blant analytikere.

Ellers venter markedet i spenning på utfallet av møtet mellom Donald Trump og Vladimir Putin.

– Jeg ønsker en rask våpenhvile. Jeg vet ikke om det blir i dag, men jeg vil ikke være fornøyd hvis det ikke blir i dag, sa Trump til journalister i forkant av møtet.

Aksjer

Minnebrikkeprodusenten Intel har gjennom dagen steget med 3,92 prosent etter at Bloomberg torsdag kveld meldte at Trump-administrasjonen vurderer å kjøpe seg inn i selskapet. Formålet er å styrke selskapets innenlands produksjonsplaner, deriblant en større fabrikk i Ohio. Torsdag steg kursen med 7,4 prosent.

Helseforsikringsselskapet United Health har steget 12,6 prosent etter at Warren Buffetts Berkshire Hathaway avslørte en eierposisjon i selskapet på om lag 1,6 milliarder dollar. Aksjen har falt mer enn 46 prosent siden årsskiftet, drevet av kostnadsoverskridelser, svake kvartalstall og usikkerhet knyttet til ledelsen.

Applied Materials, en leverandør til produksjon av minnebrikker og avanserte skjermer, opplever et kraftig kursfall på Nasdaq. Selskapet leverte bedre resultater enn ventet i sitt regnskapsmessige tredje kvartal, men justerte ned fremtidsutsiktene som følge av svakere etterspørsel fra Kina. Konsernsjef Gary Dickerson peker på at dagens makroøkonomiske forhold og handelsutfordringer har skapt «økende usikkerhet og redusert oversikt», særlig i Kina-virksomheten. Aksjen er ned 13,8 prosent.

Ellers endte Nvidia ned 1,2 prosent, Apple endte ned 0,6 prosent, mens Tesla falt 2 prosent. Microsoft endte opp 0,2 prosent, mens Meta steg 0,6 prosent. Alphabet stengte opp 1,1 prosent, mens Amazon falt 0,2 prosent.

AMD viste styrke onsdag, men falt 2 prosent fredag.