Hvorfor er amerikanske aksjer dyrere enn røkla?

At det amerikanske aksjemarkedet fremstår som dyrt, både i forhold til andre regioner og til sin egen historikk, er godt kjent. Noen mener prisingen nærmer seg boblenivå. Det er likevel noen kjennetegn ved verdens største aksjemarked som avviker fra både det europeiske og det nordiske markedet, og som kanskje kan forsvare den høye prisen.

For femti år siden besto S&P 500-selskapenes balanser hovedsakelig av fysiske eiendeler som fabrikker, maskiner, transportmidler og lagerbeholdning. Immaterielle eiendeler som patenter, programvare, databaser, algoritmer, merkevarer, nettverkseffekter og ikke minst kunnskap og såkalt humankapital kunne knyttes til mindre enn 20 prosent av markedsverdien av S&P 500 i 1970.

I dag utgjør selskaper der immaterielle aktiva dominerer balansen rundt halvparten av S&P 500, mens andelen immaterielle eiendeler for de 15 største selskapene i gjennomsnitt er rundt 90 prosent. Overgangen fra materielle til immaterielle eiendeler er ikke bare et amerikansk fenomen, men USA er i særklasse verdens største investor i slike verdier. Allerede i 1990 ble de materielle eiendelene passert i verdi, og gapet har bare økt siden. Ifølge World Intellectual Property Organization var pengebruken på ikke-fysiske eiendeler i USA i 2024 på 4.700 milliarder dollar – nesten dobbelt så mye som Frankrike, Tyskland, Storbritannia og Japan til sammen. Uavhengig av sektor er amerikanske aksjer omtrent dobbelt så mye eksponert mot immaterielle investeringer som globale aksjer utenfor USA. Det er særlig IT (Apple, Microsoft, Nvidia), kommunikasjon (Alphabet, Meta) og diskresjonære forbruksvarer (Amazon, Tesla) som har høyest eksponering.

Amerikanske aksjer har i mange år spist resten av verden til frokost.

Hva er så spesielt med immaterielle eiendeler? Den største forskjellen er gjerne at mens materielle investeringer både har kjøps- og vedlikeholdskostnader, har immaterielle eiendeler ofte høy utviklingskostnad, men veldig lave vedlikeholds- og distribusjonskostnader. Når en programvare først er ferdigstilt, koster det ikke mer å selge den til millioner av brukere enn til noen få.

Apple er et godt eksempel på hvordan ulike immaterielle eiendeler kan forsterke hverandre. Hele økosystemet med programvare, app-butikk og skylagring kan øke bruksverdien og gi en selvforsterkende konkurransefordel. Amazon viser hvordan nettverkseffekter kan gi store fordeler: jo flere kjøpere og selgere som er aktive på plattformen, desto mer attraktiv blir den – noe som igjen øker aktiviteten og verdien for selskapet.

I dag utgjør de ti største selskapene i S&P 500 rundt 40 prosent av indeksverdien og står for en tredjedel av inntjeningen. Nvidia alene utgjør nesten 8 prosent av S&P 500 – en soleklar historisk rekord for et enkelt selskap. Teknologigigantene er som nevnt blant selskapene med minst materielle aktiva på balansene. Dette har bidratt til enorm inntjeningsvekst og kursoppgang, og amerikanske aksjer har i mange år spist resten av verden til frokost.

Den høye inntjeningsveksten kan relateres til lavere kapitalbinding, høyere fortjenestemarginer og økt kapitalavkastning. Selskapene har kunnet øke omsetningen uten tilsvarende vekst i fysiske ressurser, oppnå konkurransefortrinn gjennom ikke-kopierbare forretningsmodeller, og raskt tilpasse seg teknologiske eller forbruksmessige endringer. Dette er egenskaper investorene belønner med høyere verdsettelse enn selskaper i mer tradisjonelle sektorer som industri, materialer og energi, der andelen fysiske eiendeler er større og vekstpotensialet mindre.