Putin til Trump: Dette må til for å stanse krigen

Russlands president Vladimir Putin er villig til å stanse krigføringen i Ukraina, dersom deres styrker trekker seg ut av Donetsk-regionen. Det fortalte han til USAs president Donald Trump under deres møte i Alaska fredag kveld, skriver Financial Times

Dette skal Trump ha kommunisert videre til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy og andre europeiske ledere lørdag morgen.

Donetsk har vært delvis okkupert av Russland siden 2014, og i dag kontrollerer russiske styrker 70 prosent av regionen. Sentrale byer øst i provinsen, deriblant Donetsk by, er fremdeles under ukrainsk kontroll og viktige huber for forsvaret mot den russiske frontlinjen.

Til gjengjeld vil Putin fryse frontlinjen i provinsene Kherson og Zaporizjzja, der russiske styrker okkuperer store landmasser. Russland vil heller ikke fullføre nye angrep for å erobre nytt land, hevder han.

Kjernekravet til Putin, å reversere NATOs ekspansjon østover, står fremdeles fast. Han er imidlertid villig til å inngå kompromsser på sine andre krav.

President Zelenskyj vil trolig ikke tillatte at Donetsk faller til Russisk kontroll. Han skal imidlertid være åpen til å diskutere spørsmålet om territorie når han møter Trump i Washington på mandag.