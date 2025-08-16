Northug har skuffet inn 13,5 millioner på to år

Petter Northug Jr. er en av de mest populære idrettsutøverne Norge har produsert. Med 13 VM-gull, to OL-gull og to verdenscup-gull, er han også blant de mest suksessfulle i langrennshistorien.

Med hans sjarmerende og overlegne personlighet, er det kanskje ikke rart at Northug-merkevaren er blitt populær. Sportskolleksjonen hans, lansert i 2018, inkluderer blant annet løpesko, sportsbriller og sokker.

Det er dette som utgjør mesteparten av omsetningen til Petter Northug Holding. Der har trønderen skuffet inn 19 millioner kroner i inntekter de siste tre årene, hvorav 5 millioner kom i 2024. Det ga et årsresultat etter skatt på 3,8 millioner kroner, mot 6,8 millioner kroner året før.

Tallene er en betydelig forbedring fra årene etter råkjøring- og narkotikaskandalen i 2020. Det er imidlertid et godt stykke ned fra toppårene 2015 til 2017, da Northug dro inn mellom 12 og 14 millioner kroner hvert år.

Selskapet har eiendeler på 40,6 millioner kroner, hvorav egenkapitalen utgjør 25,5 millioner. Selskapet har bokført varelageret til 12,2 millioner kroner, nær en firedobling fra 3,1 millioner året før.

Det er tatt ut et tilleggsutbytte på 2 millioner kroner for året.