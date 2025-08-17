Høyrente i høygir

Historisk avkastning, selv kort, har en tendens til å styre hvor investorene ønsker å plassere pengene. Både 2023 og 2024 leverte over 10 prosent i avkastning for det nordiske høyrentemarkedet.

Grovt forenklet kan man si at halvparten av avkastningen kommer fra den risikofrie renten som har ligget rett i underkant av 5 prosent, mens den andre halvparten kommer fra kredittrisikopremiene som har beveget seg fra omtrent 6 til rundt 4 prosent. Og med lave kredittap gir det tosifret avkastning.

Hittil i år er nordisk høyrente opp rundt 5 prosent. Etter en liten knekk i april – da det nordiske høyrentemarkedet falt 1,3 prosent på tollnyheter fra USA – har optimismen raskt vendt tilbake igjen.

Sektormessig er det energiselskapene – særlig innen rigg – som har vært årets vinnere med tosifret avkastning. Og med høy avkastning følger høy etterspørsel – som igjen gir høyt tilbud. Utstedere og tilretteleggere av høyrenteobligasjoner har kjent sin besøkelsestid.

Utstedelsestakten av nordiske høyrenteobligasjoner er intet mindre enn rekordstort: over 170 milliarder norske kroner er gjort hittil i år, og fortsetter dette tempoet ut året, så vil 2025 bli et nytt rekordår.

Flere og flere selskaper har funnet veien til det nordiske høyrentemarkedet, nesten 50 prosent av volumet som er utstedt kommer fra helt nye utstedere som tidligere ikke har benyttet dette markedet.

Nordiske høyrentefond som har vokst i størrelse, reinvestering av kuponger, lave tap og ikke-nordiske investorer som finner den nordiske høyrentepremien attraktiv, har drevet markedet. Så da er vel alt bare fryd og gammen?

ARTIKKELFORFATTER: Porteføljeforvalter Ole-Andreas Grendstadbakk i Holbergfondene. Foto: Holbergfondene

Det er gode grunner til at man får en høy rente på disse obligasjonene. Utstedere av høyrenteobligasjoner er selskaper som gjerne både er finansielt og operasjonelt strukket. Det vil si, mye gjeld og lite rom for ting som kan gå galt.