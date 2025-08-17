Høyrente i høygir

Historisk avkastning, selv kort, har en tendens til å styre hvor investorene ønsker å plassere pengene. Både 2023 og 2024 leverte over 10 prosent i avkastning for det nordiske høyrentemarkedet.
Grovt forenklet kan man si at halvparten av avkastningen kommer fra den risikofrie renten som har ligget rett i underkant av 5 prosent, mens den andre halvparten kommer fra kredittrisikopremiene som har beveget seg fra omtrent 6 til rundt 4 prosent. Og med lave kredittap gir det tosifret avkastning.
Hittil i år er nordisk høyrente opp rundt 5 prosent. Etter en liten knekk i april – da det nordiske høyrentemarkedet falt 1,3 prosent på tollnyheter fra USA – har optimismen raskt vendt tilbake igjen.
Sektormessig er det energiselskapene – særlig innen rigg – som har vært årets vinnere med tosifret avkastning. Og med høy avkastning følger høy etterspørsel – som igjen gir høyt tilbud. Utstedere og tilretteleggere av høyrenteobligasjoner har kjent sin besøkelsestid.
Utstedelsestakten av nordiske høyrenteobligasjoner er intet mindre enn rekordstort: over 170 milliarder norske kroner er gjort hittil i år, og fortsetter dette tempoet ut året, så vil 2025 bli et nytt rekordår.
Flere og flere selskaper har funnet veien til det nordiske høyrentemarkedet, nesten 50 prosent av volumet som er utstedt kommer fra helt nye utstedere som tidligere ikke har benyttet dette markedet.
Nordiske høyrentefond som har vokst i størrelse, reinvestering av kuponger, lave tap og ikke-nordiske investorer som finner den nordiske høyrentepremien attraktiv, har drevet markedet. Så da er vel alt bare fryd og gammen?
Det er gode grunner til at man får en høy rente på disse obligasjonene. Utstedere av høyrenteobligasjoner er selskaper som gjerne både er finansielt og operasjonelt strukket. Det vil si, mye gjeld og lite rom for ting som kan gå galt.
Da er det et paradoks at flere av selskapene som nylig har vært i markedet for å hente penger, og levert sine første kvartalsrapporter med dårligere tall enn forventet, ikke har opplevd kursfall i deres obligasjoner.
Normalt sett skal dårlige finansielle prestasjoner gi økte kredittrisikopremier med tilhørende fall i kurs på obligasjonen. Noe av forklaringen kan nok tilskrives den høye etterspørselen som gjør at prismekanismen ikke virker. Penger må investeres, og alternativene er få.
Når markedet utelukkende består av kjøpere, blir det heller ikke gjennomført transaksjoner som kunne avspeilet en ny og lavere markedskurs.
Som en forvalter av et nordisk høyrentefond, så er det å unngå tap det viktigste. Oppsiden for en obligasjonsinvestor er begrenset, det beste som kan skje er at man får tilbake pengene man har lånt ut pluss renter underveis.
Skulle selskapet gå fantastisk og levere knalltall, så får obligasjonsinvestoren likevel ikke mer enn akkurat den renten man har avtalt med selskapet på forhånd og pengene tilbake. Dette er i motsetning til en aksjeinvestor, hvor oppsiden (i hvert fall i teorien) kan være uendelig.
Nedsiden for en obligasjonsinvestor derimot, er at du risikerer å tape alt. Dette er lett å glemme i all euforien.
Som en påminnelse, en enkel tommelfingerregel er at man kan forvente et gjennomsnittlig årlig tap på 1 – 1,5 prosent i en nordisk høyrenteportefølje. Utfordringen er at tapene ikke er jevnt fordelt over tid, det er et snitt.
Det hjelper ikke å være 180 centimeter høy når du skal krysse en elv som er 150 centimenter dyp i snitt, hvis deler av elven er 190 centimeter dyp.
Da drukner man, selv om snittet tilsier at dette skulle gå bra. Historien vil gjenta seg. Mislighold av lån og refinansiering vil igjen bli tema når grådigheten er blitt for stor og vi i vår iver og uvitenhet godtar for høy risiko uten å få tilstrekkelig betalt.