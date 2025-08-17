Slår ned på utenlandske investorer

Kinesiske myndigheter jager skattepenger over hele verden. Nå flytter investorer pengene i frykt for bøter, baksmell og statlig overvåking.

Category iconFinans
Publisert 17. aug. 15:31
Article lead
+ mer
lead
STRAMMER INN: Kinas president Xi Jinping strammer inn skattetrykket. Myndighetene vil nå kreve inn skatt på kinesiske investorers globale gevinster. Foto: NTB
STRAMMER INN: Kinas president Xi Jinping strammer inn skattetrykket. Myndighetene vil nå kreve inn skatt på kinesiske investorers globale gevinster. Foto: NTB
Eva Camilla Knutsen
Journalist
Tips meg
Del

Skattejakten har tatt seg kraftig opp i Kina. Myndighetene krever nå at alle som bor i landet mer enn 183 dager i året betaler 20 prosent skatt. Dette gjelder ikke bare på inntekter i Kina, men på borgernes hele globale formue, melder Financial Times.

«Det finnes ingen unntak for aksjegevinster i utlandet. Å betale skatt er en plikt. Grove brudd kan føre til etterforskning og straff», advarer mediebyrået Financial News, støttet av Kinas sentralbank.

Skattekontorer i blant annet Shanghai og Shandong har begynt å ringe og sende meldinger direkte til investorer. Budskapet er klart: Nå skal overskuddene fra utenlandske børser beskattes.

Frykt og flytting

Investor Roger Huang i Shanghai har fått krav om 20 prosent skatt på tre års gevinster fra handel i Hongkong, med dagbøter for forsinket betaling. Han og flere investorer vurderer nå å flytte midlene sine fra Hongkong-kontoer til amerikanske, som ikke er del av det OECD-støttede CRS-nettverket.

– Jeg har ikke bestemt meg ennå, men jeg må sammenligne alternativene for å forstå skatten bedre, sier Huang.

Mange ser USA som et tryggere sted å parkere pengene.

– Jeg er sikker på at USA og Kina aldri vil samarbeide. De vil ikke dele informasjon. Jeg satser på det, sier en investor til FT.

kina
Finans

Informasjon om bruk av AI