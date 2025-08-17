Skattejakten har tatt seg kraftig opp i Kina. Myndighetene krever nå at alle som bor i landet mer enn 183 dager i året betaler 20 prosent skatt. Dette gjelder ikke bare på inntekter i Kina, men på borgernes hele globale formue, melder Financial Times.

«Det finnes ingen unntak for aksjegevinster i utlandet. Å betale skatt er en plikt. Grove brudd kan føre til etterforskning og straff», advarer mediebyrået Financial News, støttet av Kinas sentralbank.

Skattekontorer i blant annet Shanghai og Shandong har begynt å ringe og sende meldinger direkte til investorer. Budskapet er klart: Nå skal overskuddene fra utenlandske børser beskattes.

Frykt og flytting

Investor Roger Huang i Shanghai har fått krav om 20 prosent skatt på tre års gevinster fra handel i Hongkong, med dagbøter for forsinket betaling. Han og flere investorer vurderer nå å flytte midlene sine fra Hongkong-kontoer til amerikanske, som ikke er del av det OECD-støttede CRS-nettverket.

– Jeg har ikke bestemt meg ennå, men jeg må sammenligne alternativene for å forstå skatten bedre, sier Huang.

Mange ser USA som et tryggere sted å parkere pengene.

– Jeg er sikker på at USA og Kina aldri vil samarbeide. De vil ikke dele informasjon. Jeg satser på det, sier en investor til FT.