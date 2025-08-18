Børsene stiger i Tokyo og Shanghai

Det er mandag morgen blandet stemning i Asia, etter at toppmøtet mellom USA og Russland fredag ble avsluttet uten våpenhvile.

Nikkei er opp 0,80 prosent, mens Topix-indeksen klatrer 0,59 prosent.

I Kina stiger Shanghai Composite 1,18 prosent, CSI 300 er opp 1,50 prosent, og Hang Seng i Hongkong styrkes 0,62 prosent.

Kospi i Sør-Korea faller 1,16 prosent. I India klatrer Nifty 50 1,46 prosent, S&P/ASX 200 i Australia stiger 0,12 prosent, mens Straits Times i Singapore er ned 0,79 prosent.

I Singapore krympet innenlandsk eksport utenom olje med 4,6 prosent i juli fra året før. Det var verre enn analytikernes forventninger om en nedgang på 1,8 prosent.

I USA endte det for det meste i rødt fredag. Nasdaq falt 0,40 prosent. S&P 500 endte ned 0,29 prosent, mens Dow Jones steg marginale 0,08 prosent.