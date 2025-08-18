Dette skjer i dag

Finanskalender:

Resultat pr. 2. kv.:

Ocean Yield (pres. tirsdag), Western Bulk Chartering

Makro:

Sveits: Industriproduksjon 2. kv., kl. 08.30

Spania: Handelsbalanse juni, kl. 10.00

Eurosonen: Handelsbalanse juni, kl. 11.00

Canada: Boligbygging juli, kl. 14.15

USA: NAHB boligmarkedsindeks august, kl. 16.00

Annet:

Havbruk: Aqua Nor-konferansen, Clarion Hotel Trondheim, kl. 10.00-16.30

Utenlandske:

BHP Billiton

Ekskl. utbytte:

Archer, Equinor, Himalaya Shipping, Moreld, Vår Energi

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen mandag 18. august:

Fattige polakker er bare i løpet av tiår blitt søkkrike med Europas laveste skatter. Gründere betaler 9 prosent, store bedrifter 19 prosent, lavtlønnede 12 prosent og de høytlønnede 32 prosent. Og ingen har formuesskatt.

Stein Christian Knudsen har jobbet i Polen i 30 år. Han sier Polen har vært virkelig flinke med skattesystemet for gründere, og at folk er supergira på å bygge bedrifter.

Finansveteran Jan Gunnar Boehlke har levert 20 prosent årlig avkastning i ti år gjennom fondet Castor Invest.

Strategien hans er enkel: Å finne kvalitetsselskaper i Norden og eie dem lenge. I dag er de fem største posisjonene hans Investor AB, SpareBank 1 SMN, Norbit, Securitas og Kongsberg Gruppen.

Kjell Inge Røkke donerer en halv milliard kroner til Molde og omegn. Det skjer gjennom et nytt fond som skal dele ut 20 millioner årlig over en periode på 25 år.

Nyheten delte Røkke da han var på 50-årsjubileet for kullet hans fra Bekkevoll ungdomsskole i helgen. Et arrangement med 170 gjester der Røkke tok hele regningen.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om fake news i Dagbladet. Lørdag kunne Dagbladet melde på forsiden at «Jonas & co fosser ifra i august-tallene. Sjokkvending i valginnspurten.»

Jonas fosser ikke ifra. Tvert imot falt Ap med hele 1,8 prosentpoeng i august. Det er ikke blitt noe fart på Rødt og SV heller. Dagbladet forsøker å lure sine lesere. Det er ikke pent, skriver Hegnar.