Pump and dump i flere Nasdaq-aksjer: 38 mrd. forduftet

Investorer har tapt milliarder av dollar i juli etter å ha satset på en håndfull små kinesiske selskaper notert i USA, som raskt kollapset i verdi kort tid etter å ha blitt hypet på sosiale medier, skriver Financial Times.

Syv Nasdaq-noterte mikroaksjer – Concorde International, Ostin Technology, Top KingWin, Skyline Builders, Everbright Digital, Park Ha Biological Technology og Pheton Holdings – falt alle mer enn 80 prosent over noen få handelsdager de siste ukene.

Kursfallet i de syv aksjene ga et samlet verditap på 3,7 milliarder dollar, eller om lag 38 milliarder norske kroner.

Alle aksjene hadde steget kraftig i forkant, etter å ha blitt promotert til investorer via WhatsApp-grupper og sosiale medier.

Klassisk svindel

Analytikere og investorer mener bevegelsene bærer preg av klassiske «pump and dump»-svindel. Det er ingen indikasjoner på at noen av de nevnte selskapene var involvert i de uvanlige kursbevegelsene.

Mange av svindlene er ifølge Financial Times knyttet til det rekordhøye antallet kinesiske selskaper som gikk på børs i USA i 2024, en trend som har fortsatt i år med kinesiske og Hongkong-baserte selskaper som dominerer det ellers stille noteringsmarkedet for mindre aksjer i USA.

Regulatorer advart flere ganger

Analytikere hevder at amerikanske regulatorer har blitt advart flere ganger om at visse aksjer brukes som verktøy for svindel. Ifølge InvestorLink-sjef Matthew Michel er både Nasdaq og det amerikanske finanstilsynet blitt varslet ukentlig om uvanlig aktivitet på sosiale medier. InvestorLink skal blant annet ha flagget mulig manipulasjon av Ostin Technology den 9. juni, to uker før aksjekursen falt 94 prosent på en enkelt dag.

Michels analyse av Ostins kursbevegelser avdekket også «klynger av koordinert aktivitet» på Reddit, der 12 brukere postet lignende promotering av aksjen innenfor et to-timers vindu.

Geolokasjonsdata tyder på at tre av disse brukerne var basert i Russland og Iran, ifølge Michel – en trend InvestorLink også har identifisert i andre pump and dump-saker.

17. juni hadde det kinesiske urtemedisinselskapet Regencell Bioscience – som rapporterte et tap på 4,4 millioner dollar i 2024 – steget nesten 60.000 prosent i løpet av året, noe som ga selskapet en markedsverdi på rundt 38 milliarder dollar. Siden har aksjekursen falt 83 prosent.

En talsperson for Meta sa: «Vi ønsker ikke denne typen innhold på plattformene våre, og det er derfor vi fortsette å investere i teknologi for å aggressivt håndheve svindel; gi folk advarsler og verktøy på plattformen for å beskytte seg selv og samarbeide med banker, myndigheter og politi for å stoppe disse kriminelle.»