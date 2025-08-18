Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at Trumps møte med Putin fredag (Alaska-summit) er ventet å prege nyhetsoverskriftene de neste dagene, gitt at dette i dag, følges opp med et toppmøte bestående av Trump, EU-sjef von der Leyen, Nato-sjef Rutte, og ikke minst Zelenskyj og lederne av de største landene i Europa.

«Hvorvidt en snarlig slutt på krigen i Ukraina er innen rekkevidde, er en annen sak», påpeker han.

«Investorenes fokus vil også være rettet mot Fed-sjef Powell, som skal tale i forbindelse med årets Jackson Hole-møte i Wyoming», skriver analytikeren videre.

«Det ligger i kortene at den amerikanske sentralbanken vil kutte renten ved neste korsvei (september), gitt den overraskende utviklingen i Nonfarm Payrolls-tallene de siste tre månedene. Det amerikanske arbeidsmarkedet har svekket seg markant den senere tid, noe som etter alt å dømme vil måtte adresseres av Fed gjennom rentekutt», fortsetter Berntsen.

Han trekker videre frem at det i forrige uke var de små og mellomstore selskapene som led an, godt hjulpet av forventninger om lavere renter.

«De asiatiske børsene stiger mandag, noe som potensielt kan bidra til å løfte de europeiske børsene i dag», skriver analytikeren.

«For investorer er det viktig å være klar over at geopolitikk og pengepolitikk beveger markedene på svært ulike måter. Møtene mellom verdensledere skaper ofte store overskrifter og kortsiktige reaksjoner. Pengepolitikken, derimot, virker langsomt – men med desto større kraft når kursen først endres», påpeker Berntsen.

Asia

Det er mandag morgen blandet stemning i Asia, etter at toppmøtet mellom USA og Russland fredag ble avsluttet uten våpenhvile.

Nikkei er opp 0,80 prosent, mens Topix-indeksen klatrer 0,59 prosent.

I Kina stiger Shanghai Composite 1,18 prosent, CSI 300 er opp 1,50 prosent, og Hang Seng i Hongkong styrkes 0,62 prosent.

Kospi i Sør-Korea faller 1,16 prosent. I India klatrer Nifty 50 1,46 prosent, S&P/ASX 200 i Australia stiger 0,12 prosent, mens Straits Times i Singapore er ned 0,79 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med oktober-levering er mandag morgen opp 0,02 prosent til 65,86 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,14 prosent på 62,89 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 66,15 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

I USA endte det for det meste i rødt fredag. Nasdaq falt 0,40 prosent. S&P 500 endte ned 0,29 prosent, mens Dow Jones steg marginale 0,08 prosent.

Minnebrikkeprodusenten Intel steg 3,92 prosent etter at Bloomberg torsdag kveld meldte at Trump-administrasjonen vurderer å kjøpe seg inn i selskapet. Formålet er å styrke selskapets innenlands produksjonsplaner, deriblant en større fabrikk i Ohio. Torsdag steg kursen med 7,4 prosent.

Helseforsikringsselskapet United Health endte opp 12,6 prosent etter at Warren Buffetts Berkshire Hathaway avslørte en eierposisjon i selskapet på om lag 1,6 milliarder dollar. Aksjen har falt mer enn 46 prosent siden årsskiftet, drevet av kostnadsoverskridelser, svake kvartalstall og usikkerhet knyttet til ledelsen.