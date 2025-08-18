Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.
Han trekker i sin morgenrapport frem at Trumps møte med Putin fredag (Alaska-summit) er ventet å prege nyhetsoverskriftene de neste dagene, gitt at dette i dag, følges opp med et toppmøte bestående av Trump, EU-sjef von der Leyen, Nato-sjef Rutte, og ikke minst Zelenskyj og lederne av de største landene i Europa.
«Hvorvidt en snarlig slutt på krigen i Ukraina er innen rekkevidde, er en annen sak», påpeker han.
«Investorenes fokus vil også være rettet mot Fed-sjef Powell, som skal tale i forbindelse med årets Jackson Hole-møte i Wyoming», skriver analytikeren videre.
«Det ligger i kortene at den amerikanske sentralbanken vil kutte renten ved neste korsvei (september), gitt den overraskende utviklingen i Nonfarm Payrolls-tallene de siste tre månedene. Det amerikanske arbeidsmarkedet har svekket seg markant den senere tid, noe som etter alt å dømme vil måtte adresseres av Fed gjennom rentekutt», fortsetter Berntsen.
Han trekker videre frem at det i forrige uke var de små og mellomstore selskapene som led an, godt hjulpet av forventninger om lavere renter.
«De asiatiske børsene stiger mandag, noe som potensielt kan bidra til å løfte de europeiske børsene i dag», skriver analytikeren.
«For investorer er det viktig å være klar over at geopolitikk og pengepolitikk beveger markedene på svært ulike måter. Møtene mellom verdensledere skaper ofte store overskrifter og kortsiktige reaksjoner. Pengepolitikken, derimot, virker langsomt – men med desto større kraft når kursen først endres», påpeker Berntsen.
Asia
Det er mandag morgen blandet stemning i Asia, etter at toppmøtet mellom USA og Russland fredag ble avsluttet uten våpenhvile.
Nikkei er opp 0,80 prosent, mens Topix-indeksen klatrer 0,59 prosent.
I Kina stiger Shanghai Composite 1,18 prosent, CSI 300 er opp 1,50 prosent, og Hang Seng i Hongkong styrkes 0,62 prosent.
Kospi i Sør-Korea faller 1,16 prosent. I India klatrer Nifty 50 1,46 prosent, S&P/ASX 200 i Australia stiger 0,12 prosent, mens Straits Times i Singapore er ned 0,79 prosent.
Les hele Asia-oppdateringen her.
Oljeprisen
Brent-oljen med oktober-levering er mandag morgen opp 0,02 prosent til 65,86 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,14 prosent på 62,89 dollar fatet.
Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 66,15 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.
Wall Street
I USA endte det for det meste i rødt fredag. Nasdaq falt 0,40 prosent. S&P 500 endte ned 0,29 prosent, mens Dow Jones steg marginale 0,08 prosent.
Minnebrikkeprodusenten Intel steg 3,92 prosent etter at Bloomberg torsdag kveld meldte at Trump-administrasjonen vurderer å kjøpe seg inn i selskapet. Formålet er å styrke selskapets innenlands produksjonsplaner, deriblant en større fabrikk i Ohio. Torsdag steg kursen med 7,4 prosent.
Helseforsikringsselskapet United Health endte opp 12,6 prosent etter at Warren Buffetts Berkshire Hathaway avslørte en eierposisjon i selskapet på om lag 1,6 milliarder dollar. Aksjen har falt mer enn 46 prosent siden årsskiftet, drevet av kostnadsoverskridelser, svake kvartalstall og usikkerhet knyttet til ledelsen.
Les hele USA-oppdateringen her.
Oslo Børs
Oslo Børs endte svakt opp på ukens siste handelsdag. Ved børsslutt var hovedindeksen opp 0,2 prosent til 1.634,23 poeng. Oslo Børs endte med det opp 1,2 prosent denne uken.
Christen Sveaas' supplyrederi Sea1 Offshore la frem tall i morgentimene. Kvartalsrapporten viste et kraftig resultatfall, som sendte aksjen ned 11,8 prosent til 26,20 kroner.
Techselskapet Xplora gjorde det mye bedre. Etter oppkjøpet av Doro i andre kvartal leverte de kraftig omsetningsvekst, og aksjen steg 10,4 prosent til 53,00 kroner.
AutoStore var torsdagens store vinner med en oppgang på 27,5 prosent. Oppturen skyldes selskapets andrekvartalstall som var langt bedre enn ventet. Aksjen fortsatte oppturen fredag, og endte opp 4,8 prosent til 9,10 kroner.
Les hele børsoppdateringen her.
Resultat pr. 2. kv.:
Ocean Yield (pres. tirsdag), Western Bulk Chartering
Makro:
Sveits: Industriproduksjon 2. kv., kl. 08.30
Spania: Handelsbalanse juni, kl. 10.00
Eurosonen: Handelsbalanse juni, kl. 11.00
Canada: Boligbygging juli, kl. 14.15
USA: NAHB boligmarkedsindeks august, kl. 16.00
Annet:
Havbruk: Aqua Nor-konferansen, Clarion Hotel Trondheim, kl. 10.00-16.30
Utenlandske:
BHP Billiton
Ekskl. utbytte:
Archer, Equinor, Himalaya Shipping, Moreld, Vår Energi