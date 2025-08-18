(Saken oppdateres)

Oslo Børs åpnet svakt opp mandag morgen, men skiftet raskt retning. Nå kryper den imidlertid stadig oppover igjen.

Kl. 11.18 står hovedindeksen i 1.634,05, ned 0,01 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,2 milliarder kroner.

Toppmøtet mellom USA og Russland fredag ble avsluttet uten våpenhvile. I kveld skal Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og en rekke europeiske ledere møte Donald Trump i Det hvite hus.

Bevegelser

En av dagens mest omsatte er Nordic Semiconductor , som etter fire dager med oppgang nå faller 0,89 prosent til 166,80 kroner. Onsdag i forrige uke steg aksjen hele 14,1 prosent, da halvlederselskapet la frem sterkere kvartalstall enn ventet.

Den siste uken er Nordic Semiconductor opp 21 prosent, mens den siden nyttår har klatret 66 prosent.

En av årets største vinnere på Oslo Børs, Norbit , styrkes mandag 4,67 prosent til 206,00 kroner. Selskapet la torsdag i forrige uke frem andrekvartalstall som viste en vekst på hele 63 prosent, men aksjen endte likevel svakt ned både samme dag og fredag. Siden nyttår er Norbit opp 117 prosent.

Flere meglerhus tar nå grep i sine anbefalinger av AutoStore, som torsdag i forrige uke la frem overraskende gode kvartalstall og endte opp 30 prosent samme dag. Morgan Stanley oppgraderer nå sin anbefaling fra salg til hold, og løfter kursmålet fra 5 til 8 kroner. Deutsche Bank gjentar hold, men jekker samtidig opp kursmålet fra 5,70 til 10 kroner. Berenberg nedjusterer sitt kursmål fra 15 kroner til 12,50 kroner.