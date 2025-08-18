(Saken oppdateres)
Oslo Børs åpnet svakt opp mandag morgen, men skiftet raskt retning. Nå kryper den imidlertid stadig oppover igjen.
Kl. 11.18 står hovedindeksen i 1.634,05, ned 0,01 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,2 milliarder kroner.
Toppmøtet mellom USA og Russland fredag ble avsluttet uten våpenhvile. I kveld skal Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og en rekke europeiske ledere møte Donald Trump i Det hvite hus.
Bevegelser
En av dagens mest omsatte er Nordic Semiconductor , som etter fire dager med oppgang nå faller 0,89 prosent til 166,80 kroner. Onsdag i forrige uke steg aksjen hele 14,1 prosent, da halvlederselskapet la frem sterkere kvartalstall enn ventet.
Den siste uken er Nordic Semiconductor opp 21 prosent, mens den siden nyttår har klatret 66 prosent.
En av årets største vinnere på Oslo Børs, Norbit , styrkes mandag 4,67 prosent til 206,00 kroner. Selskapet la torsdag i forrige uke frem andrekvartalstall som viste en vekst på hele 63 prosent, men aksjen endte likevel svakt ned både samme dag og fredag. Siden nyttår er Norbit opp 117 prosent.
Flere meglerhus tar nå grep i sine anbefalinger av AutoStore, som torsdag i forrige uke la frem overraskende gode kvartalstall og endte opp 30 prosent samme dag. Morgan Stanley oppgraderer nå sin anbefaling fra salg til hold, og løfter kursmålet fra 5 til 8 kroner. Deutsche Bank gjentar hold, men jekker samtidig opp kursmålet fra 5,70 til 10 kroner. Berenberg nedjusterer sitt kursmål fra 15 kroner til 12,50 kroner.
AutoStore-aksjen åpnet mandag opp, men er nå ned 0,55 prosent til 9,05 kroner.
Ellers blant de mest omsatte aksjene stiger Frontline 1,27 prosent til 191,60 kroner, etter ha falt fire av fem dager i forrige uke. Kongsberg Gruppen styrkes 1,43 prosent til 301,45 kroner.
Arctic Bioscience melder mandag om en klinisk studie publisert i International Ophthalmology viser signifikant synsforbedring hos pasienter med grønn stær ved daglig tilskudd av Romega silderognolje. Nyheten sender aksjen opp kraftige 30,70 prosent til 4,30 kroner.
Christen Sveaas' supplyrederi Sea1 Offshore la fredag frem tall som viste kraftig resultatfall i andre kvartal, noe som sendte aksjen ned hele 11,8 prosent. Mandag henter den seg inn igjen 1,72 prosent til 26,65 kroner.
To meglerhus justerer sine kursmål på aksjen, men beholder kjøpsanbefalingene. ABG Sundal Collier senker fra 38 til 36 kroner, mens DNB Carnegier jekker opp fra 30 til 32 kroner.
Oljeprisen
Brent-oljen med oktober-levering er mandag formiddag opp 0,02 prosent til 65,86 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,08 prosent på 62,85 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 66,15 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.
Equinor faller 0,33 prosent til 245,30 kroner. Aksjen noteres i dag eks utbytte på 0,37 dollar.
Sparebank 1 Markets har nå nedgradert sin anbefaling på Equinor fra kjøp til hold, og jekker samtidig ned kursmålet fra 305 til 270 kroner.
Aker BP svekkes 0,25 prosent til 242,60 kroner, mens Vår Energi er opp 0,30 prosent til 33,13 kroner.