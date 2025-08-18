Gapet mellom amerikanske selskapers lånekostnader og amerikanske statsobligasjoner har krympet til det laveste nivået siden 1998. Investorer advarer nå om overdrevet optimisme.

Lånekostnadene for selskaper med lav kredittrisiko falt fredag til 0,75 prosentpoeng over referanserentene, ifølge data fra Ice BofA, skriver Financial Times.

Det europeiske rentemarkedet har også holdt følge, der lånekostnaden ligger 0,76 prosentpoeng over referanserenten.

Dårlig betalt for å ta risiko

Fallende handelsspenninger etter flere amerikanske avtaler med partnere som EU har gitt et håp om at en fullskala global handelskrig kan unngås. Likvel mener flere investorer at markedets optimisme har gått for langt. Aksjemarkedene har allerede steget til rekordhøye nivåer, samtidig som amerikanske tollsatser klatrer til det høyeste nivået siden 1930-tallet og arbeidsmarkedsdata svekkes.

– Kredittmarkedene er igjen merkelig selvsikre på at den globale økonomien vil klare seg fint, og jeg vet ikke hvorfor de er så sikre som de er, sier fondsforvalter Ben Inker i GMO til Financial Times.

– Du får rett og slett ikke betalt nok for å ta risiko.

– Kredittmarkedet forteller deg at det ikke er noe vekstproblem, mens rentemarkedet signaliserer noe bekymring, sier David Zahn, direktør for renteinvesteringer hos Franklin Templeton. – De to markedene stemmer ikke helt overens.

Amerikanske selskaper har følgelig utnyttet de stramme spreadene til å låne tungt i år. I første halvår utstedte de 910 milliarder dollar i investment grade-obligasjoner – det nest høyeste nivået for et første halvår noensinne – selv med en pause etter president Trumps «frigjøringsdag» i april.