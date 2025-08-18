Viswas «Vis» Raghavan tok over som sjef for Citigroups bankvirksomheten i juni i fjor, og har siden overgangen startet en rekrutteringsbølge av tidligere kolleger fra JPMorgan Chase, skriver Financial Times.

Den siste måneden har Citi ansatt Amit Nayyar som medleder for europeisk teknologibanking, Guillermo Baygual som medleder for global M&A, Pankaj Goel som medleder for investeringsbanktjenester innen teknologi, BJ Vargas som leder for nordamerikanske aksjemarkeder og Ashish Agarwal som eiendomsansvarlig.

Alle fem hadde toppstillinger i JPMorgan, og totalt har Raghavan hentet minst ti ledende ansatte fra konkurrenten det siste året. Mest fremtredende er Achintya Mangla, tidligere Raghavans løytnant i JPMorgan, som nå leder finansiering for investeringsbank i Citi.

20 år i JP Morgan

Raghavan jobbet i JPMorgan i over 20 år og ble utnevnt til global leder for investeringsbank før han sluttet for å lede snuoperasjonen av Citigroups corporate-, kommersielle og investeringsbankvirksomhet.

Raghavan startet i Citi i juni i fjor, og bankens rekrutteringsarbeid har gått for fullt siden hans «non-solicit»-avtale med JPMorgan utløp.

I tillegg til de som allerede er kjent, er det ventet at David Lomer, som jobbet med Raghavan i JP Morgan frem til 2022 før han gikk til privatekapitalgruppen ICG, forventes også å ta steget til Citi, ifølge FT.

Lomer, som ledet ICGs virksomhet i Storbritannia, Norden og Benelux, har ifølge kilder allerede sagt opp og er på «gardening leave».

Økt markedsandeler

– Det som er uvanlig her, er hastigheten dette skjer med, sier en erfaren investeringstopp om rekrutteringsbølgen.

Citigroups investeringsbank har økt markedsandelen det siste året og er nummer fem globalt i inntekter fra investeringsbank med en markedsandel på 4,5 prosent, ifølge FT.

På en konferanse arrangert av Morgan Stanley i juni tilskrev Raghavan veksten til at banken «ansatt mange folk», og sa at Citi «bare har begynt når det gjelder investering i talent».