DNB Carnegie: Gjør flere endringer – anbefaler syv aksjer

I løpet av forrige uke falt DNB Carnegies portefølje med anbefalte aksjer 0,2 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs gikk opp 1,3 prosent. Det betyr at porteføljen er opp 29,4 prosent hittil i år.

Best gikk det med Norwegian, Yara og Link Mobility, som gikk opp henholdsvis 3,2 prosent, 2,3 prosent og 1,5 prosent. Verst gikk det med Hafnia som falt 2,8 prosent, etterfulgt av Veidekke og Sats som gikk ned 2,7 prosent.

Fed + sjømat

– Det blir mye fokus på Feds rentepolitikk denne uken, både med rentereferat og møte i Jackson Hole. Her hjemme blir det viktig å følge med på sjømatrapporteringen, da flere selskap legger frem sine tall, sier DNB Carnegie-strateg Paul Harper til Finansavisen

Flere endringer

Denne uken vraker han både Veidekke og Sats fra porteføljen, etter en kursoppgang på henholdsvis 22,6 prosent og 1,3 prosent siden de ble tatt inn i porteføljen.

Veidekke falt 2,4 prosent på torsdag etter selskapets kvartalspresentasjon, og DNB Carnegie valgte å nedgradere aksjen til selg på fredag, noe som sendte aksjen ned ytterligere 1,8 prosent. Når det gjelder Sats legger selskapet frem sine kvartalstall torsdag denne uken.

Satser på Nordic Semiconductor

Inn kommer Nordic Semiconductor. Strategen registrerer en strukturell etterspørselsvekst fra økt bruk av bærbare teknologiske enheter, samtidig som han forventer at syklusen med negative inntjeningsrevisjoner er over.

Onsdag i forrige uke presenterte det norske halvlederselskapet sine tall for andre kvartal, noe som resulterte i en kursoppgang på mer enn 14 prosent. Fasiten viste en omsetning på 164 millioner dollar, opp 28 prosent fra andre kvartal i fjor. Bruttomarginen havnet på 51 prosent for kvartalet.

EBITDA-resultatet endte på 21 millioner dollar, en klar forbedring fra et negativt EBITDA-resultat på syv millioner dollar året før.

«Vi opprettholder en sterk konkurranseposisjon, som gjør oss i stand til å dra nytte av en gradvis videre markedsbedring», uttalte Vegard Wollan, konsernsjef i Nordic Semiconductor, da tallene ble offentliggjort.

Det er verdt å merke seg at DNB Carnegie hadde oppdrag som finansiell rådgiver for Nordic Semiconductor i forbindelse med oppkjøpet av Memfault Inc.