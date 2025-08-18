Norden trosser global nedgang

Det globale transaksjonsmarkedet har vært preget av usikkerhet og fallende aktivitet så langt i år. De nordiske landene går imidlertid mot strømmen med et stabilt antall transaksjoner, ifølge en ny rapport fra revisjons- og rådgivningsselskapet BDO.

I løpet av første halvdel av 2025 ble det registrert 232 transaksjoner blant mellomstore selskaper i Norden, noe som er på nivå med samme periode i 2024. Verdien av transaksjonene utgjorde 15,2 milliarder dollar.



– Markedet har vist imponerende motstandskraft til tross for utfordringene. Til tross for høye renter og geopolitiske bekymringer ser vi at aksjemarkedene har absorbert mye av usikkerheten, sier Claes Nordebäck, partner i BDO Deal Advisory i Sverige.

Ifølge rapporten Horizons – BDO’s Global View of Mid-Market Deal Activity, har både Kina og deler av Europa blitt hardt rammet av amerikanske tollsatser og redusert internasjonal handel.

Globalt falt aktiviteten i transaksjonsmarkedet med 14 prosent i første halvdel av 2025 sammenlignet med forrige halvdel av året.



Elleve av de 20 største transaksjonene i Norden involverte budgivere utenfor Norden, med en totalverdi på 3,6 milliarder dollar. Europeiske budgivere sto bak syv av de 20 største transaksjonene, med en total verdi på 2,2 milliarder dollar, mens amerikanske budgivere sto bak fire, med en total verdi på 1,4 milliarder dollar.

JF Lehman & Co., et USA-basert selskap, var involvert i Nordens største avtale ved kjøpet av Wrist Ship Supply, en dansk leverandør av maritime løsninger. Oppkjøpet ble verdsatt til 438 millioner dollar.

Oppkjøpet av Admincontrol, et norsk TMT-selskap som tilbyr virtuelle datarom, av det franske selskapet Euronext, var den nest største avtalen med en verdi på 436 millioner dollar.

– Utsiktene for fusjoner og oppkjøpet for resten av 2025 er generelt positive, men er fortsatt avhengig av at rentekutt fortsetter og at det ikke kommer ytterligere sjokk i det geopolitiske landskapet, sier transaksjonspartner Per Ove Giske i BDO.