Oslo Børs ligger ned 1,0 prosent til 1.632,80 poeng halvveis ut i ukens første handelsdag.

Toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Russlands Vladimir Putin fredag ble avsluttet uten våpenhvile.

Klokken 19 i kveld skal Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og en rekke europeiske ledere møte Donald Trump i Det hvite hus for å diskutere mulighetene for en slutt på krigen i Ukraina. Blant andre skal EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og Frankrikes president Emmanuel Macron være til stede.

Dagens bevegelser

Arctic Bioscience stiger 27,7 prosent til 4,12 kroner etter at selskapet på formiddagen meldte om en klinisk studie publisert i International Ophthalmology som skal vise signifikant synsforbedring hos pasienter med grønn stær ved daglig tilskudd av Romega silderognolje.

Christen Sveaas' supplyrederi Sea1 Offshore la frem skuffende tall på fredag, som sendte aksjen ned 11,8 prosent. Mandag henter aksjen seg noe inn igjen, og ligger ved lunsj opp 2,1 prosent til 26,75 kroner.

To meglerhus justerer sine kursmål på aksjen, men beholder kjøpsanbefalingene. ABG Sundal Collier senker fra 38 til 36 kroner, mens DNB Carnegier jekker opp fra 30 til 32 kroner.

En av årets største vinnere på Oslo Børs, Norbit, la på torsdag frem rapporten for andre kvartal som viste en vekst på 63 prosent, men aksjen endte likevel svakt ned både samme dag og fredag. Mandag henter imidlertid aksjen seg litt inn igjen, og ligger ved lunsj opp 4,2 prosent til 205 kroner.

Tankrederiet Frontline stiger 1,5 prosent til 192,05 kroner mandag, etter å ha falt i fire av fem dager forrige uke. Forsvarsaksjen Kongsberg stiger 1,1 prosent til 300,35 kroner.

Oljeprisen

Ved lunsjtider omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 65,72 dollar, opp 0,1 prosent. Brent-oljen med levering i oktober stiger 0,6 prosent til 66,27 dollar.

Børslokomotivet Equinor faller 0,2 prosent til 245,50 kroner, Aker BP faller 0,3 prosent til 242,60 kroner mens Vår Energi ligger opp 0,4 prosent til 33,17 kroner. Equinor og Vår Energi omsettes for øvrig eksklusiv utbytte.