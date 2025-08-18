Hovedindeksen på Oslo Børs endte dagen ned 0,1 prosent til 1.632,69 poeng.

Klokken 19 i kveld skal Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og en rekke europeiske ledere møte Donald Trump i Det hvite hus for å diskutere mulighetene for en slutt på krigen i Ukraina. Blant andre skal EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og Frankrikes president Emmanuel Macron være til stede.

Det kommer etter toppmøtet mellom Trump og Putin fredag ble avsluttet uten våpenhvile.

Dagens bevegelser

Børsen har for det meste vært avventende i dag i påvente av utfallet fra kveldens møte.

Arctic Bioscience endte dagen opp 27,7 prosent til 4,20 kroner etter at selskapet på formiddagen meldte om en klinisk studie publisert i International Ophthalmology som skal vise signifikant synsforbedring hos pasienter med grønn stær ved daglig tilskudd av Romega silderognolje.

Christen Sveaas' supplyrederi Sea1 Offshore la frem skuffende tall på fredag, som sendte aksjen ned 11,8 prosent. Mandag hentet aksjen seg noe inn igjen, og endte dagen ned 1,9 prosent til 25,70 kroner.

To meglerhus justerer sine kursmål på aksjen, men beholder kjøpsanbefalingene. ABG Sundal Collier senker fra 38 til 36 kroner, mens DNB Carnegier jekker opp fra 30 til 32 kroner.

En av årets største vinnere på Oslo Børs, Norbit, la på torsdag frem rapporten for andre kvartal som viste en vekst på 63 prosent, men aksjen endte likevel svakt ned både samme dag og fredag. Mandag hentet imidlertid aksjen seg litt inn igjen, og endte dagen opp 6,2 prosent til 209 kroner.

Tankrederiet Frontline steg 1,2 prosent til 191,40 kroner mandag, etter å ha falt i fire av fem dager forrige uke. Forsvarsaksjen Kongsberg steg 2,2 prosent til 303,60 kroner.

Oljeprisen

Ved børsens stengetid ble et fat nordsjøolje (Brent spot) omsatt for 65,17 dollar, ned 0,8 prosent. Brent-oljen med levering i oktober falt 0,5 prosent til 65,54 dollar.

Børslokomotivet Equinor falt 0,9 prosent til 244 kroner, Aker BP falt 0,6 prosent til 241,70 kroner mens Vår Energi endte ned 0,1 prosent til 33,01 kroner. Equinor og Vår Energi omsettes for øvrig eksklusiv utbytte.