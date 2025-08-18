Opptur for vind og våpen

Vestas Wind Systems fikk en god start på børsuken, med en opptur på 15 prosent. Rekylen skyldtes at USAs myndigheter publiserte kriterier for skattefradrag knyttet til vind- og solkraftprosjekter. Reglene er mindre strenge enn mange hadde fryktet.

Av de større selskapene utmerket Novo Nordisk seg. Kursløftet på 6 prosent kom, etter at USAs tilsynsmyndigheter godkjente Wegovy for bruk i behandling av en alvorlig leversykdom. Medikamentet er det eneste av sitt slag som har fått godkjennelsen, og markedet er enormt. I USA alene lider en estimert 5 prosent av befolkningen av sykdommen.

For øvrig hadde europeiske våpenprodusenter medvind, etter at helgens møte mellom Putin og Trump ikke resulterte i noen umiddelbar fredsløsning. Samtalene var visst nok «produktive», men denne gangen kunne ikke USAs president skryte av noen «deal». Aksjer som Rheinmetall, Leonardo og thyssenkrupp steg med 3–4 prosent.

Swatch Groups aksjekurs svekket seg derimot med 3 prosent, hovedsakelig fordi en smarting i urprodusentens markedsføringsavdeling laget en reklamekampanje hvor en asiatisk modell gjør «skrå øyne». Ikke overraskende ble kampanjen dårlig mottatt i Kina, et av selskapets største markeder.

Heller ikke Commerzbank var noe lyspunkt i den europeiske aksjehandelen. Kursen sank 3 prosent, etter at Deutsche Bank nedgraderte rivalen fra «kjøp» til «hold». Analytikeren viste til at Commerzbank-kursen nesten har gjort tregangeren i det seneste året, og at aksjen nå er langt høyere priset enn sektorsnittet.

Også amerikanske sol- og vindkraftaksjer var opp ved halv fem-tiden mandag. For First Solar og Enphase ble kursløftet henholdsvis 8 og 3 prosent.

Dayforce, som er blant selskapene i S&P 500-indeksen, steg på sin side med 26 prosent. Flere kilder hevder at private equity-selskapet Thoma Bravo ønsker å kjøpe konsernet og ta det av børsen. Dayforce utvikler og selger programvare for personell- og ressursforvaltning. Dets børsverdi fredag ettermiddag var 8,4 milliarder dollar, tilsvarende rundt 90 milliarder kroner.