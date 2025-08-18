Tapte milliarder på «pump and dump»

De syv «mikroaksjene» Concorde International, Ostin Technology, Top KingWin, Skyline Builders, Everbright Digital, Park Ha Biological Technology og Pheton Holdings har de siste ukene stupt mer enn 80 prosent på børsen i USA i løpet av bare noen få dager.

Nedgangen har visket ut 3,7 milliarder dollar i markedsverdi, drøyt 37,8 milliarder norske kroner, ifølge Financial Times.

Alle de syv aksjene steg kraftig etter at aksjene ble hauset i WhatsApp-investorgrupper og på diverse sosiale medier, før plutselige nedsalg sendte aksjene rett ned.

Ifølge avisen mener analytikere at det er klare tegn på at det har vært snakk om såkalt «pump and dump»-svindel, som enkelt forklart går ut på at man blåser opp kursen på en aksje man har en stor eierpost i, før man selger alt så fort aksjen har steget.

FBI observerte i juli en økning i klager på 300 prosent på årsbasis fra ofre som skal ha blitt rammet av slik svindel. Investorer skal ha blitt oppsøkt av personer som utga seg for å være kjente meglerhus eller aksjeanalytikere, og anbefalt å investere store summer.

Financial Times skriver at mange av «pump and dump»-svindlene er knyttet til det rekordhøye antallet små, kinesiske selskaper som gikk på børs i USA i 2024, en trend som har fortsatt i år.