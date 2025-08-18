Oppdatert klokken 21:00

Nasdaq-indeksen er flat på New York-børsen, mens Dow Jones er ned 0,1 prosent og S&P 500 er flat.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,34 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,2 prosent til 15,12.

Rally

Programvareselskapet Dayforce stiger 28 prosent etter at personer med kjennskap til saken fortalte Bloomberg at Thoma Bravo er i samtaler om å kjøpe opp selskapet, og at det muligens kan skje i løpet av de kommende ukene, ifølge CNBC.

Toppmøte

Fredag i forrige uke møttes USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin i Alaska, uten at det resulterte i noen store nyheter. Mandag følges det opp med et toppmøte hvor Trump blant annet skal møte EU-sjef Ursula von der Leyen, Nato-sjef Mark Rutte, og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Jackson Hole

Denne uken rettes mye av oppmerksomheten mot Jackson Hole. Handelsbanken understreker i en rapport at det særlig vil være fokus på sentralbanksjef Powells tale fredag, hvor markedet vil se etter signaler om et rentekutt i september.

«Renteforventningene svingte kraftig forrige uke: en mykere enn ventet KPI-rapport styrket først sannsynligheten for et større kutt, før et sterkere PPI-tall reverserte bevegelsen. Ved ukeslutt var sannsynligheten for et 25 basispunkt kutt i september tilbake rundt 85 prosent. Før den tid kommer FOMC-referatet fra julimøtet onsdag, som vil gi innblikk i hvordan sentralbankens medlemmer vurderte risikoene for vekst og inflasjon», skriver Handelsbanken.