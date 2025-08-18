Stille på Wall Street etter møte mellom Trump og Zelenskyj

Mandag endte den brede S&P 500-indeksen ned 0,01 prosent til 6.449,16. Industritunge Dow Jones falt 0,08 prosent til 44.912,19. Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 0,03 prosent til 21.629,77.

Volatilitetsindeksen VIX, ofte omtalt som «fryktindeksen», er på 15,05, ned 0,2 prosent. Den tiårige amerikanske statsrenten er på 4,344 prosent.

Rally

Programvareselskapet Dayforce steg 25,91 prosent etter at personer med kjennskap til saken fortalte Bloomberg at Thoma Bravo er i samtaler om å kjøpe opp selskapet, og at det muligens kan skje i løpet av de kommende ukene, ifølge CNBC.

Toppmøte

Fredag i forrige uke møttes USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin i Alaska, uten at det resulterte i noen store nyheter. Mandag ble det fulgt opp med et toppmøte hvor Trump blant annet møtte EU-sjef Ursula von der Leyen, Nato-sjef Mark Rutte, og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Jackson Hole

Denne uken rettes mye av oppmerksomheten mot Jackson Hole. Handelsbanken understreker i en rapport at det særlig vil være fokus på sentralbanksjef Powells tale fredag, hvor markedet vil se etter signaler om et rentekutt i september.

«Renteforventningene svingte kraftig forrige uke: en mykere enn ventet KPI-rapport styrket først sannsynligheten for et større kutt, før et sterkere PPI-tall reverserte bevegelsen. Ved ukeslutt var sannsynligheten for et 25 basispunkt kutt i september tilbake rundt 85 prosent. Før den tid kommer FOMC-referatet fra julimøtet onsdag, som vil gi innblikk i hvordan sentralbankens medlemmer vurderte risikoene for vekst og inflasjon», skriver Handelsbanken.

Olje

Mandag ble en grei dag for oljeprisen, men ifølge analytikere vil fraværet av sanksjoner mot land som kjøper russisk olje være negativt for markedet.

September-kontrakten på WTI-oljen endte opp 0,5 prosent til 66,05 dollar pr. fat, mens Brent-kontrakten for juli endte opp 0,34 prosent til 62,5 dollar pr. fat.

Krypto

Krypto har vært i fyr og flamme så langt i 2025, og den siste tiden har vi blant annet sett en ny rekord for Bitcoin.

Mandag endte derimot bitcoin-prisen ned 1,11 prosent til 116.344 dollar.

Ethereum falt med 2,55 prosent, mens Musk-favoritten Dogecoin falt med 4,21 prosent.