Blandet stemning i Asia

Det er blandet stemning og for det meste små utslag på de asiatiske børsene tirsdag morgen. Det er samme utviklingen som på Wall Street mandag kveld, etter det mye omtalte møtet mellom Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, samt flere andre europeiske ledere.

Ukraina lover nå ifølge Financial Times å kjøpe våpen fra USA for drøyt 1.000 milliarder kroner, som gjenytelse for amerikanske sikkerhetsgarantier.

I Japan faller Nikkei 0,12 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,03 prosent.

SoftBank Group faller nå 2,33 prosent, etter å ha steget hele ni dager på rad. Oppgangen kom etter annonsering av en investering på 2 milliarder dollar i Intel.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,30 prosent, CSI 300 klatrer 0,13 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er opp 0,19 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi tilbake 0,43 prosent. Nifty 50 i India legger på seg marginale 0,02 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,72 prosent, mens Straits Times i Singapore styrkes 0,55 prosent.