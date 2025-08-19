Dette skjer i dag

Canada: Inflasjon juli, kl. 14.30

USA: Byggetillatelser juli, kl. 14.30

USA: Boligbygging juli, kl. 14.30

Annet:

Golden Ocean Group: Siste noteringsdag på Oslo Børs

SamSpar-bankene og BN Bank: Felles kapitalmarkedsdag, KS Agenda, kl. 08.30, webcast

Golden Ocean Group: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 14.00

Havbruk: Aqua Nor-messen, Trondheim Spektrum

USA: API oljelagre, kl. 22.30

Utenlandske:

Home Depot, Medtronic, Opera, Xiaomi

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Her er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag 19. august:

Øyelege Ole Morten Halvorsen har passert 2 milliarder kroner i nettoverdier etter kursfesten i finanssektoren. Mens hovedindeksen ved Oslo Børs har steget rundt 15 prosent i år, er finansindeksen opp 33 prosent. Og Halvorsen sitter fullastet med bank- og finansaksjer.

Den synlige aksjeporteføljen hans er nå verdt over 3,2 milliarder kroner, etter en økning på 600 millioner siden nyttår. Samtidig har Halvorsen gjeld på 1,1 milliarder kroner.

Finn Ørjan Sæle ble mangemilliardær på nettverkssalg av kosttilskudd . Nå stuper verdiene. Årsaken er at myndighetene tar grep mot forretningsmetodene i selskapet Zinzino.

Sæle og kona Hilde eier nær 10 millioner aksjer i Zinzino. På topp i juli var aksjekursen over 280 kroner. Mandag kollapset aksjen i Stockholm med et fall på 50 kroner på det meste.

Investor Øystein Stray Spetalen går til frontalangrep på statsminister Jonas Gahr Støre. I en ny podcast hevder Spetalen at nordmenn er blitt 25 prosent fattigere under Støre.

Spetalens regnestykker slaktes imidlertid av sjeføkonomer. Kjetil Olsen i Nordea Markets sier dette bare er tull. Både han og Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets påpeker at husholdningene har omtrent like mye å rutte med nå som i 2021.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om president Donald Trump. Financial Times skriver at Trump oppførte seg som en fjott under Alaska-møtet. Det er pent og mildt sagt.

Trump er ikke en fjott, men en skammelig politiker som stiller USA i et svært dårlig lys. Han gjorde stas på Putin, og Putin lo seg vel skakk da døren til flyet ble lukket, skriver Hegnar.