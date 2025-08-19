Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at stemningen på børsene er overraskende god, til tross for at nyhetsoverskriftene lenge har vært dominert av krig, uro og geopolitikk.

«Den siste uken har mye av oppmerksomheten dreid seg om Ukraina og Donald Trumps initiativ for å få en slutt på krigen. Likevel har aksjemarkedene knapt rørt på seg», påpeker Berntsen.

Analytikeren mener at det reiser et spørsmål:

«Er markedets kollektive intelligens mer til å stole på enn nyhetsstrømmen?»

Han påpeker at investorene til enhver tid gjør en sortering av hva som betyr noe og hva som bare er støy.

«Markedet kan tilsynelatende overse dramatiske hendelser, mens en setning fra en sentralbanksjef eller et avvik i inflasjonstall får store utslag. Kapitalen søker hele tiden å prise det som virkelig påvirker inntjening, renter og verdiskaping – ikke nødvendigvis det som gir størst overskrifter», skriver Berntsen.

Han trekker frem at på kort sikt handler markedet om psykologi, likviditet og narrativer. På lang sikt er det de harde tallene som teller – kontantstrømmer, marginer og evne til å skape varig verdi.

«Men hvor går grensen mellom kort og lang sikt? For investorer betyr dette at markedet sjelden tar feil på lang sikt, men at kortsiktige bevegelser kan være både brutale og uforutsigbare. Den som klarer å skille støy fra substans, og holder fast ved en konsistent strategi, har størst sjanse for å sitte igjen med gevinsten når markedets som «weighing machine.» til slutt gjør opp regnskapet», skriver analytikeren.

Asia

Det er blandet stemning og for det meste små utslag på de asiatiske børsene tirsdag morgen. Det er samme utviklingen som på Wall Street mandag kveld, etter det mye omtalte møtet mellom Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, samt flere andre europeiske ledere.

I Japan faller Nikkei 0,12 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,03 prosent.

SoftBank Group faller nå 2,33 prosent, etter å ha steget hele ni dager på rad. Oppgangen kom etter annonsering av en investering på 2 milliarder dollar i Intel.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,30 prosent, CSI 300 klatrer 0,13 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er opp 0,19 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med oktober-levering er tirsdag morgen ned 0,62 prosent til 66,20 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,11 prosent på 63,35 dollar fatet.