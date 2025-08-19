Ifølge Dagens Næringsliv skal Brundtland, som nå er styreleder i ABG Sundal Collier, tirsdag møte embetsverket i Finansdepartementet for å snakke om konkurransekraft og rammevilkår for norsk finansnæring, blant annet skatter og avgifter.

– Vi spør ikke om subsidier, men vi er opptatt av langsiktige, stabile konkurransevilkår for næringslivet. Som investorer er vi eksponert for stor risiko og konkurranse fra andre land. Hvis investorer skal satse gjennom mer kapital, må vilkårene bli likere over landegrensene, sier finansmannen, som er sønn av tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland og venn av finansminister Jens Stoltenberg.

Knut Brundtland mener formuesskatten teller negativt – og han skulle særlig ha vært foruten formuesskatt på aksjer.

– Det betyr at kapitaltilgangen fra norske eiere blir mindre, og det rammer verdiskapingen og gjør at verdiskapingen flytter utenlands, sier han.