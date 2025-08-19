Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på 31 milliarder kroner i første halvår, tilsvarende en avkastning på 8,31 prosent.

Fondskapitalen var 405 milliarder kroner ved utgangen av halvåret.

Finans trekker opp

Både aksjer og renter har bidratt positivt til avkastningen for Statens pensjonsfond Norge. Aksjeporteføljen er opp 11,3 prosent – 0,13 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen.

Det er spesielt selskaper innen finans som trekker opp, mens selskaper innen blant annet helse faller.

Fondet er i pluss innen alle sektorer foruten helse hvor avkastningen er ned over 21 prosent i løpet av første halvår, selv om mesteparten av fallet her kom i første kvartal. Ved utgangen av andre kvartal var avkastningen på helseaksjer «bare» ned 0,64 prosent, mens helseaksjene utgjorde en andel på til sammen 4,34 prosent av porteføljen.

Folketrygdfondets største posisjon er i Equinor med 28,6 milliarder (som tilsvarer en porteføljeandel på 11 prosent) og DNB med 26 milliarder. Til tross for en nedgang på 45 prosent i år, er Novo Nordisk fortsatt blant fondets ti største investeringer med en porteføljeandel på 2,7 prosent, tilsvarende 7,1 milliarder kroner.

For renteporteføljen var avkastningen på 3,26 prosent i første halvår, som er 0,36 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for renter.

– En bredt basert oppgang på Oslo Børs har trukket opp resultatet denne gangen. Vi leverer også god forvaltning og ligger foran markedet. Vi gleder oss også over at Statens pensjonsfond Norge har passert 400 milliarder kroner, sier adm. direktør, Kjetil Houg.

For andre kvartal ble resultatet 5,23 prosent, som er 0,21 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen.

Første investering fra Tromsø

Stortinget vedtok i juni 2024 loven om Statens fond i Tromsø. Fondet skal investere i mindre børsnoterte selskaper i Norden. Startkapitalen er 15 milliarder kroner, som kan vurderes økt opp mot 30 milliarder kroner når det har høstet noe erfaring.

– I første halvår har vi rekruttert et team på fem personer, flyttet inn i nytt kontor og hatt offisiell åpning med finansministeren til stede. Før sommeren gjorde vi også den første investeringen og fondet er nå i en oppbyggingsfase, sier Houg.

De tre største sektorene vil være industri (27 prosent), helse (25 prosent) og finans (21 prosent).

Finland sterkest i Norden

De nordiske aksjemarkedene, med unntak av Danmark, leverte positiv avkastning i første halvår 2025, og både Oslo Børs og andre børser nådde ny all-time high. Det finske markedet leder an med en oppgang på 16,0 prosent, etterfulgt av det norske med 13,8 prosent og svenske med 1,7 prosent.

Det danske markedet er preget av fallet i helsesektoren med en nedgang på 14,6 prosent. Tallene er målt i lokal valuta.

– Det nordiske markedet har samlet sett klart seg godt så langt i år, til tross for uro rundt amerikanske tollsatser og kraftig fall i store helseaksjer som Novo Nordisk, sier Houg.