På konsernbasis satt selskapet igjen med et resultat etter skatt på 1.769 millioner kroner i seksmånedersperioden januar-juni, opp fra 804 millioner kroner på samme tid i 2024.

Og en gevinst på nesten 400 millioner kroner ved salget av teknologiselskapet Semine i sommer betyr at Sveaas også styrer mot et godt andrehalvårsresultat.

Økningen i første halvår skyldes i hovedsak bedre resultater i Advanzia Bank og at Sea1 Offshore ble konsolidert inn for første gang fra og med mai 2024.

Resultatet i Advanzia Bank økte med 20 prosent til 86 millioner euro i første halvår 2025.

Sea 1 rapporterte et resultat etter skatt på 87 millioner inkludert en salgsgevinst på 41 millioner dollar.

Viking Supply Ships fikk et resultat etter skatt på 63 millioner svenske kroner, ned fra 157 millioner i samme periode året før.

Western Bulk oppnådde i første halvår et resultat etter skatt på minus 2,1 millioner dollar sammenlignet med 2,5 millioner i samme periode i fjor.

Bedring i finans

Netto aksjegevinster er inntektsført med 82 millioner kroner og inkluderer blant annet nedskriving av aksjer i Argeo med 137 millioner kroner samt gevinst på 115 millioner ved salg av Spinchip.

Konsernets netto finansresultat ble forbedret fra minus 323 til mins 250 millioner kroner.

Av regnskapet fremgår det at Sveaas-selskapet mottok vel 1 milliard kroner i utbytter fra datterselskaper i seksmånedersperioden januar-juni.

Kistefos investerte nær 700 millioner kroner i nye og eksisterende porteføljeselskaper gjennom halvåret, mot 562 millioner i første halvår 2024.



Ved utgangen av juni var Kistefos' bokførte egenkapital vel 9,1 milliarder kroner, opp 8.557 millioner kroner ved årsskiftet.

Storgevinst på Semine

For en drøy måned siden ble det kjent at Sveaas-selskapet sammen med Skagerak Capital, Adolfsen Group og Amesto solgte det norske teknologiselskaået Semine til det belgiske porteføljeselskapet Rydoo.

Kistefos investerte første gang i Semine i 2017. Som majoritetseier med 54,3 prosent realiserte Sveaas ved salget en bokført gevinst på 394 millioner kroner.

Av halvårsrapporten fremgår det at Kistefos vil delta med en mindre eierandel i kjøperselskapet.

Semine har utviklet en AI-plattform for å automatisere fakturahåndtering. Regnskapsroboten effektiviserer inngående fakturaer for store- og mellomstore virksomheter.

Som følge av Semine-gevinsten og en forventning om fortsatt stabil inntjening i de fleste porteføljeselskapene ventes også andre halvår å bidra med et solid resultat, om enn noe lavere enn første halvår.