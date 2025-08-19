Oslo Børs stiger tirsdag formiddag.

Kl. 11.20 står hovedindeksen i 1.636,53, opp 0,24 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,4 milliarder kroner.

Mandag kveld møttes Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, samt flere andre europeiske ledere. Der åpnet den amerikanske presidenten at USA kan gi sikkerhetsgarantier, mens Ukraina på sin side lover å kjøpe våpen fra USA for 1.000 milliarder kroner.

Forsvarsaksjene på Oslo Børs faller markant i etterkant av møtet. Kongsberg Gruppen svekkes 4,99 prosent til 288,45 kroner. Kitron er ned 2,04 prosent til 59,95 kroner, mens Norbit svekkes 4,50 prosent til 199,60 kroner.

Resultatrush

En rekke selskaper har tirsdag lagt frem sine andrekvartalstall. Blant dem er Odfjell Drilling , som styrkes 8,86 prosent til 77,60 kroner etter kraftig opptur. Selskapet hadde i perioden driftsinntekter på 218,9 millioner dollar, mot ventet 193,8 millioner.

– Med en oppgradert flåte og betydelig kontraktsdekning kan aksjonærene forvente reduserte investeringsforpliktelser, økende inntekter og videre utbytter. Dette har allerede startet, med andre kvartal 2025 som satte nye rekorder for inntekter, EBITDA, nettoresultat og utbytter, sier konsernsjef Kjetil Gjersdal.

Også Scatec knuste forventningene i andre kvartal, og aksjen stiger 0,29 prosent til 103,50 kroner.

Selskapet leverte en omsetning på 2.302 millioner kroner, langt bedre enn de 2.132 millionene som var ventet. Samtidig gjentar Scatec de finansielle utsiktene for 2025.

Norse Atlantic leverte sitt beste andre kvartal noensinne, men meldte samtidig at de henter 300 millioner kroner i et nytt konvertibelt lån for å styrke balansen. Aksjen faller 5,77 prosent til 9,48 kroner.