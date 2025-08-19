Oslo Børs stiger tirsdag formiddag.
Kl. 11.20 står hovedindeksen i 1.636,53, opp 0,24 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,4 milliarder kroner.
Mandag kveld møttes Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, samt flere andre europeiske ledere. Der åpnet den amerikanske presidenten at USA kan gi sikkerhetsgarantier, mens Ukraina på sin side lover å kjøpe våpen fra USA for 1.000 milliarder kroner.
Forsvarsaksjene på Oslo Børs faller markant i etterkant av møtet. Kongsberg Gruppen svekkes 4,99 prosent til 288,45 kroner. Kitron er ned 2,04 prosent til 59,95 kroner, mens Norbit svekkes 4,50 prosent til 199,60 kroner.
Resultatrush
En rekke selskaper har tirsdag lagt frem sine andrekvartalstall. Blant dem er Odfjell Drilling , som styrkes 8,86 prosent til 77,60 kroner etter kraftig opptur. Selskapet hadde i perioden driftsinntekter på 218,9 millioner dollar, mot ventet 193,8 millioner.
– Med en oppgradert flåte og betydelig kontraktsdekning kan aksjonærene forvente reduserte investeringsforpliktelser, økende inntekter og videre utbytter. Dette har allerede startet, med andre kvartal 2025 som satte nye rekorder for inntekter, EBITDA, nettoresultat og utbytter, sier konsernsjef Kjetil Gjersdal.
Også Scatec knuste forventningene i andre kvartal, og aksjen stiger 0,29 prosent til 103,50 kroner.
Selskapet leverte en omsetning på 2.302 millioner kroner, langt bedre enn de 2.132 millionene som var ventet. Samtidig gjentar Scatec de finansielle utsiktene for 2025.
Norse Atlantic leverte sitt beste andre kvartal noensinne, men meldte samtidig at de henter 300 millioner kroner i et nytt konvertibelt lån for å styrke balansen. Aksjen faller 5,77 prosent til 9,48 kroner.
Flyselskapet økte passasjerinntektene med 27 prosent til 187 millioner dollar, og kunne for første gang vise til et positivt driftsresultat. Det kunne også melde om en rekordhøy kabinfaktor på 97 prosent og en passasjervekst på 36 prosent.
Multiconsult svekkes 9,56 prosent til 184,50 kroner etter resultatskrell. Selskapet leverte langt lavere tall enn i andre kvartal i fjor, og driftsresultatet endte på 66,3 millioner kroner, hele 32 prosent under forventning.
Andre bevegelser
PCI Biotech er i trøbbel, og aksjen raser nå 73,29 prosent til 0,38 kroner. Selskapet meldte mandag kveld at de avslutter utviklingen av sin teknologi, og sår tvil om evne til fortsatt drift.
«Den utilstrekkelige fremgang har i tillegg forlenget prosjektets tidslinjer og gitt økt ressursbehov, noe som hever den totale prosjektrisikoen til et uakseptabelt nivå», skriver selskapet i en børsmelding, og påpeker at det ikke er noen garanti for at de vil være i stand til å sikre ytterligere finansiering.
«Evalueringen av selskapets fremtid inkluderer en rekke alternativer, inkludert, men ikke begrenset til, et mulig salg, fusjon eller fullstendig avvikling», heter det.
SEB har tatt opp dekning av Sats, med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 44 kroner. Aksjen stiger 1,11 prosent til 36,30 kroner.
Oljeprisen
Brent-oljen med oktober-levering er tirsdag morgen ned 1,10 prosent til 65,88 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,12 prosent på 62,71 dollar fatet.
Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 65,17 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.
Equinor stiger 0,33 prosent til 244,80 kroner, mens Aker BP er opp 0,95 kroner til 244,00 kroner. Vår Energi klatrer 0,03 prosent til 33,02 kroner.