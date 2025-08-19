«Spac-kongen» gjør comeback: –Ingen gråt i kasinoet

Den selverklærte «Spac-kongen» Chamath Palihapitiya er tilbake. Ifølge et prospekt innsendt til amerikanske tilsynsmyndigheter skal American Exceptionalism Acquisition Corp hente 250 millioner i en børsnotering på New York Stock Exchange, ifølge Financial Times.

Den tidligere Facebook-toppen ble et av de mest kjente ansiktene under den pandemi-drevne Spac-boomen. Et Spac-selskap, eller et Special Purpose Acquisition Company, er et selskap som ikke har driftsaktiviteter, men som blir brukt som et verktøy for å kjøpe opp eller fusjonere med et annet selskap.

I løpet av 2020 og 2021 lanserte Palihapitiya over ti Spac-selskaper, som skulle investere i alt fra flyvende taxier til kommersiell romfart. Da rentene steg i 2022, forsvant imidlertid investorlysten og de fleste Spac-selskapene har siden falt kraftig i verdi.

Avgjørelsen til Palihapitiya kommer to måneder etter han på X spurte sine følgere om han burde gjøre et comeback – der over 70 prosent svarte nei.

NEI: Palihapitiya innrømmet senere at han trolig ville lansere en Spac uansett. Kilde: X

– Kanskje det vil gå bedre denne gangen? Hvem vet. Risikoen er imidlertid klar. Sist gang var ikke en suksess på noen måte, skrev han på X en uke senere.

I et brev skriver investoren at den største oppsiden fremover vil komme fra selskaper som bidrar til å «fikse de fundamentale risikoene i vår globale orden, samtidig som de forsterker amerikansk eksepsjonalisme.»

Blant sektorene han peker på er energiproduksjon, kunstig intelligens, kryptovaluta og forsvarsindustrien.

Ingen gråt i kasinoet

En investering i selskapet vil uten tvil innebære betydelig risiko, inkludert muligheten for et fullt tap og privatinvestorer bør bare vurdere å investere dersom de kan bære tap på spekulative investeringer, la Palihapitiya til.

«Hvis de taper hele kapitalen sin, vil de legemliggjøre ordtaket fra president Trump om at det ikke er rom til gråt i kasinoet», sa han.