Golden oldies: Millionflom til luftslott
Rune Nilsson lovet inntekter på titalls millioner, og salg til milliardprising. Mens gullet glimrer med sitt fravær, har stadig flere eldre nordmenn satset millioner på nye løfter fra Nilsson.
Publisert 12:19 | Oppdatert 16:26
FÅR MER PENGER: Rune Wahl Nilsson har lokket eldre småsparere med høy omsetning, salg til milliardprising og børsnotering. Nå er det en kineser som er lokkemiddelet når nye småsparere pøser inn penger i FlexM Global. Foto: Jörgen Skjelsbæk