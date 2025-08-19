FÅR MER PENGER: Rune Wahl Nilsson har lokket eldre småsparere med høy omsetning, salg til milliardprising og børsnotering. Nå er det en kineser som er lokkemiddelet når nye småsparere pøser inn penger i FlexM Global. Foto: Jörgen Skjelsbæk

Lukk