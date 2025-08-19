Saken oppdateres

Hovedindeksen på Oslo Børs stiger 0,2 prosent til 1.636 poeng på tirsdag.

Det skjer etter mandagens møte mellom Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, samt flere andre europeiske ledere. Der åpnet den amerikanske presidenten at USA kan gi sikkerhetsgarantier, mens Ukraina på sin side lover å kjøpe våpen fra USA for 1.000 milliarder kroner.

Forsvarsaksjene på Oslo Børs faller markant i etterkant av møtet. Som aksjen på børsen med høyest omsetning faller Kongsberg Gruppen med 5,3 prosent. Kitron er ned 3,3 prosent, mens Norbit svekkes 5,2 prosent.

På kontinentet er trenden den samme, hvor Rheinmetall faller 4,9 prosent, Bae Systems er ned 4,2 prosent, mens Babcock faller 4,3 prosent.

Prisen på olje faller også på tirsdag, hvor nordsjøoljen Brent har falt 1,1 prosent siden midnatt, til 65,90 dollar fatet, mens den lettere WTI-oljen faller 1,1 prosent til 62,70 dollar fatet.

Blant oljeselskapene på Oslo Børs stiger Equinor 0,1 prosent, Aker BP er opp 0,7 prosent, mens Vår Energi faller 0,2 prosent.

Beste kvartal noensinne

En rekke selskaper har tirsdag lagt frem sine andrekvartalstall. Blant dem er Odfjell Drilling , som styrkes 8,2 prosent til 77,60 kroner etter kraftig opptur.

Blant annet var det selskapets driftinntekter som overrasket positivt, da de endte på 219 millioner dollar i løpet av kvartalet, mot forventningen på 194 millioner.

– Med en oppgradert flåte og betydelig kontraktsdekning kan aksjonærene forvente reduserte investeringsforpliktelser, økende inntekter og videre utbytter. Dette har allerede startet, med andre kvartal 2025 som satte nye rekorder for inntekter, EBITDA, nettoresultat og utbytter, sier konsernsjef Kjetil Gjersdal.