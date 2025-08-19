Saken oppdateres
Hovedindeksen på Oslo Børs stiger 0,2 prosent til 1.636 poeng på tirsdag.
Det skjer etter mandagens møte mellom Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, samt flere andre europeiske ledere. Der åpnet den amerikanske presidenten at USA kan gi sikkerhetsgarantier, mens Ukraina på sin side lover å kjøpe våpen fra USA for 1.000 milliarder kroner.
Forsvarsaksjene på Oslo Børs faller markant i etterkant av møtet. Som aksjen på børsen med høyest omsetning faller Kongsberg Gruppen med 5,3 prosent. Kitron er ned 3,3 prosent, mens Norbit svekkes 5,2 prosent.
På kontinentet er trenden den samme, hvor Rheinmetall faller 4,9 prosent, Bae Systems er ned 4,2 prosent, mens Babcock faller 4,3 prosent.
Prisen på olje faller også på tirsdag, hvor nordsjøoljen Brent har falt 1,1 prosent siden midnatt, til 65,90 dollar fatet, mens den lettere WTI-oljen faller 1,1 prosent til 62,70 dollar fatet.
Blant oljeselskapene på Oslo Børs stiger Equinor 0,1 prosent, Aker BP er opp 0,7 prosent, mens Vår Energi faller 0,2 prosent.
Beste kvartal noensinne
En rekke selskaper har tirsdag lagt frem sine andrekvartalstall. Blant dem er Odfjell Drilling , som styrkes 8,2 prosent til 77,60 kroner etter kraftig opptur.
Blant annet var det selskapets driftinntekter som overrasket positivt, da de endte på 219 millioner dollar i løpet av kvartalet, mot forventningen på 194 millioner.
– Med en oppgradert flåte og betydelig kontraktsdekning kan aksjonærene forvente reduserte investeringsforpliktelser, økende inntekter og videre utbytter. Dette har allerede startet, med andre kvartal 2025 som satte nye rekorder for inntekter, EBITDA, nettoresultat og utbytter, sier konsernsjef Kjetil Gjersdal.
Norse Atlantic var ikke mye dårligere da de la frem sine beste kvartalstall noensinne på tirsdag. Der økte flyselskapet passasjerinntektene med 27 prosent, til 187 millioner dollar, og hadde for første gang et positivt driftsresultat.
Samtidig henter selskapet 30 millioner dollar i et konvertibelt lån. Det skal gå til å refinansiere eksisterende gjeld og «generelle selskapsformål», melder Norse.
Norse-aksjen faller 6,1 prosent.
Også Scatec endte over forventningene for andre kvartal, da det leverte en omsetning på 2,3 milliarder kroner, over de ventede 2,1 milliardene. Guidingen for 2025 gjentas.
Scatec-aksjen stiger 0,9 prosent.
Resultatskrell
Multiconsult gikk på en resultatskrell i andre kvartal, med et driftsresultat på 66 millioner kroner – 32 prosent under forventningene. Aksjen faller 9,6 prosent.
Et selskap som virkelig er i trøbbel er PCI Biotech, som mandag kveld sådde tvil om sin videre drift da det annonserte at det avslutter utviklingen av sin teknologi.
«Den utilstrekkelige fremgang har i tillegg forlenget prosjektets tidslinjer og gitt økt ressursbehov, noe som hever den totale prosjektrisikoen til et uakseptabelt nivå», skriver selskapet i en børsmelding, og påpeker at det ikke er noen garanti for at de vil være i stand til å sikre ytterligere finansiering.
«Evalueringen av selskapets fremtid inkluderer en rekke alternativer, inkludert, men ikke begrenset til, et mulig salg, fusjon eller fullstendig avvikling», heter det.
PCI Biotech-aksjen raser 73,3 prosent.
Ellers har SEB tatt opp dekning av Sats, hvor det får en kjøpsanbefaling med et kursmål på 44 kroner. På tirsdag stiger aksjen 1,1 prosent til 36,30 kroner.