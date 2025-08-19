Aksjekjøp og spekulasjoner sender aksje til værs

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,2 prosent, Dow Jones er opp 0,3 prosent mens S&P 500 har falt 0,1 prosent.

«Møtet mellom Trump, Zelenskyj og europeiske ledere endte uten konkrete tiltak, men med forhåpninger om et toppmøte mellom Zelenskyj, Putin og Trump», skriver DNB Carnegie i en oppdatering.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,32 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,1 prosent til 15,00.

Intel

SoftBank Group har inngått avtale om å kjøpe aksjer i Intel for to milliarder dollar, tilsvarende 20,4 milliarder kroner. Ifølge Bloomberg skjer oppkjøpet til 23 dollar pr. aksje, noe som tilsvarer en liten rabatt sammenlignet med Intels aksjekurs. Mandag falt aksjen 3,7 prosent til 23,66 dollar, og kort tid etter at tirsdagens handel tok til stiger aksjen 7,4 prosent.

følge Bloomberg har Intel også hatt samtaler med Trump-administrasjonen om at USA skal ta en eierandel på rundt 10 prosent i selskapet – et grep som potensielt kan gjøre staten til Intels største aksjonær.

Denne uken presenterer Walmart og Target sine kvartalstall denne uken, noe som kan gi en indikasjon på hvordan amerikanerne forholder seg til Donald Trumps nye tollregime.

Jackson Hole

«Investorene retter nå blikket mot Jackson Hole-symposiet som starter torsdag kveld, med Jerome Powells tale fredag som ukens høydepunkt. Powell ventes å presentere Feds oppdaterte rammeverk og kan samtidig gi indikasjoner om den videre rentebanen», skriver Handelsbanken i en rapport.

Makro

Nye tall viser at boligbyggingen i USA økte med 5,2 prosent på månedsbasis i juli, til en sesongjustert årstakt på 1,43 millioner boliger. Ifølge Trading Economics var det ventet en årstakt på 1,29 millioner boliger.

Samtidig falt antall nye boligbyggingstillatelser 2,8 prosent på månedsbasis i perioden, til en årtakt på litt over 1,35 millioner.