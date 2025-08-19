Fredshåp løftet luksusaksjer

Forsøkene på å oppnå fred i Ukraina preger aksjemarkedet for tiden. At også ukrainske og europeiske ledere nå deltar i forhandlingene bidro tirsdag til at luksusaksjer som Moncler, Burberry Group, Gucci-eieren Kering og konglomeratet Louis Vuitton fikk kursløft på 3–5 prosent. Verdien av det russiske luksusmarkedet ble i fjor estimert til 6 milliarder dollar, og dette var forventet å vokse til 10,7 milliarder dollar i 2032.

En snarlig slutt på konflikten ville imidlertid være dårlige nyheter for europeiske våpenprodusenter. Følgelig befant leverandører av krigsutstyr – som Leonardo, Rheinmetall, Thales, Bae Systems og Dassault Aviation – seg langt ned på avkastningslisten. For førstnevnte utgjorde nedturen mer enn 9 prosent. Sektoren svekkes også av at Ukraina har avtalt å kjøpe våpen for 100 milliarder dollar fra USA, noe som betyr at beløpet glipper mellom hendene til rivaler i vår del av verden.

Ellers steg JD Sports-kursen med 7 prosent, etter at Deutsche Bank hevet sitt kursmål fra 85 til 100 pence. Bankens analytiker påpekte at sportsklærkjeden igjen kan komme til å selge Nike-produkter, noe som lover godt for topplinjen. Dessuten fikk ledelsen tommelen opp, og forventningene i markedet har falt til mer realistiske nivåer enn tidligere.

I USA var Intel ved 16.30-tiden opp med nesten 10 prosent, etter at japanske Softbank Group meldte om en investering på 2 milliarder dollar i selskapet. Det ryktes dessuten at USAs myndigheter skal få et eierskap på rundt 10 prosent i Intel. Som vanlig vises det til «nasjonal sikkerhet», ettersom selskapet er USAs største halvlederprodusent.

Vi fikk også en fersk kvartalsrapport fra Home Depot. Den amerikanske butikkjeden bommet på analytikernes topp- og bunnlinjeestimat, men fikk likevel en kursoppgang på nesten 4 prosent. Investorene valgte å fokusere på at guidingen for årets omsetning og inntjening ble opprettholdt, samt at salget per butikk fortsatte å stige.