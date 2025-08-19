Raste etter beste kvartal noensinne

Saken oppdateres
Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,2 prosent til 1.635 poeng på tirsdag.
Dagens største skrell kom i Kongsberg Gruppen som falt hele 6,1 prosent, med høyest omsetning på børsen.
Det skjer etter at Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj og et kobbel av europeiske statsledere møttes til fredssamtaler, etter Trumps møte med Vladimir Putin. Der åpnet den amerikanske presidenten at USA kan gi sikkerhetsgarantier, mens Ukraina på sin side lover å kjøpe våpen fra USA for 1.000 milliarder kroner.
Det var dårlig nytt for de børsnoterte «forsvarsaksjene». I tillegg til Kongsbergs fall, raste Kitron 7,4 prosent og Norbit falt 7,5 prosent. Ellers i Europa var det samme trend, hvor Rheinmetall falt 5,7 prosent, Bae Systems gikk ned 3,7 prosent og Babcock sank 5,6 prosent.
Det endte dermed også med en smell for DNBs nye forsvarsfond. DNB-aksjen steg på sin side 0,8 prosent.
Oljeprisen steg
Prisen på olje falt også på tirsdag, hvor nordsjøoljen Brent falt 0,7 prosent siden midnatt, til 66,10 dollar fatet, mens den lettere WTI-oljen falt 1,2 prosent til 62,70 dollar fatet.
Prisen på TTF-gassen falt 0,6 prosent til 31,10 euro pr. megawatt.
Likevel ble det oppgang blant Equinor og Aker BP, som steg med henholdsvis 1,1 og 0,4 prosent. Vår Energi-aksjen falt 0,2 prosent.
Falt etter beste kvartal noensinne
På tirsdag la Norse Atlantic frem sine beste kvartalstall noensinne. Der økte flyselskapet passasjerinntektene med 27 prosent, til 187 millioner dollar, og hadde for første gang et positivt driftsresultat.
Samtidig annonserte selskapet at det henter 30 millioner dollar i et konvertibelt lån. Det skal gå til å refinansiere eksisterende gjeld og «generelle selskapsformål», melder Norse.
Norse-aksjen falt 6,6 prosent.
Et annet selskap som leverte kvartalstall på tirsdag var Scatec , som slo forventningene da det leverte en omsetning på 2,3 milliarder kroner, over de ventede 2,1 milliardene. Guidingen for 2025 ble gjentatt. På tirsdag steg Scatec-aksjen 2,3 prosent.
Odfjell Drilling la også frem kvartalstall på tirsdag. Der overrasket selskapets driftsinntekter positivt, da de endte på 219 millioner dollar, mot forventningen på 194 millioner.
Aksjen steg 7,7 prosent og Odfjell ble dermed selskapet på Oslo Børs med størst oppgang på tirsdag.
I stor trøbbel
Et selskap som virkelig er i trøbbel er PCI Biotech, som mandag kveld sådde tvil om sin videre drift da det annonserte at det avslutter utviklingen av sin teknologi.
«Den utilstrekkelige fremgang har i tillegg forlenget prosjektets tidslinjer og gitt økt ressursbehov, noe som hever den totale prosjektrisikoen til et uakseptabelt nivå», skriver selskapet i en børsmelding.
PCI Biotech-aksjen raste 73,3 prosent.
Multiconsult gikk på en resultatskrell i andre kvartal, med et driftsresultat på 66 millioner kroner – 32 prosent under forventningene. Aksjen falt 11,3 prosent.
SEB tok opp dekning på Sats, hvor det fikk en kjøpsanbefaling med et kursmål på 44 kroner. På tirsdag steg Sats-aksjen 0,8 prosent.
Ellers fortsetter John Fredriksens SFL Corp. å lever utbytter, til tross for et mye svakere resultat enn på samme tid i fjor. Resultatet etter skatt kom på 1,5 millioner dollar, langt under fjorårets 20,5 millioner. SFL-aksjen er notert i USA, men da handelen på Wall Street åpnet falt den 13 prosent.