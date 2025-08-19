Raste etter beste kvartal noensinne

Saken oppdateres

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,2 prosent til 1.635 poeng på tirsdag.

Dagens største skrell kom i Kongsberg Gruppen som falt hele 6,1 prosent, med høyest omsetning på børsen.

Det skjer etter at Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj og et kobbel av europeiske statsledere møttes til fredssamtaler, etter Trumps møte med Vladimir Putin. Der åpnet den amerikanske presidenten at USA kan gi sikkerhetsgarantier, mens Ukraina på sin side lover å kjøpe våpen fra USA for 1.000 milliarder kroner.

Det var dårlig nytt for de børsnoterte «forsvarsaksjene». I tillegg til Kongsbergs fall, raste Kitron 7,4 prosent og Norbit falt 7,5 prosent. Ellers i Europa var det samme trend, hvor Rheinmetall falt 5,7 prosent, Bae Systems gikk ned 3,7 prosent og Babcock sank 5,6 prosent.

Det endte dermed også med en smell for DNBs nye forsvarsfond. DNB-aksjen steg på sin side 0,8 prosent.

Oljeprisen steg

Prisen på olje falt også på tirsdag, hvor nordsjøoljen Brent falt 0,7 prosent siden midnatt, til 66,10 dollar fatet, mens den lettere WTI-oljen falt 1,2 prosent til 62,70 dollar fatet.

Prisen på TTF-gassen falt 0,6 prosent til 31,10 euro pr. megawatt.