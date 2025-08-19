Oljefondet: Eier selskap som forsyner Gaza-krigen

Det norske fondet er eier av 1,19 prosent av aksjene i RTX, som igjen eier flyprodusenten Pratt & Whitney. Eierandelen i RTX hadde i sommer en verdi på 23,5 milliarder kroner, skriver Aftenposten.

Tidligere i sommer solgte fondet eierandelene sine i det israelske selskapet Bet Shemesh som lager deler og vedlikeholder Pratt & Whitney-flymotorer for det israelske militæret (IDF).

Verdien av aksjene i RTX er større enn verdien på alle fondets investeringer i Israel til sammen, skriver avisen.

Gjennom 2023 solgte oljefondet seg ned i selskapet. Men etter krigens utbrudd, gjennom 2024 og første halvdel av 2025, kjøpte oljefondet seg kraftig opp.

Oljefondet er den 11. største eieren i RTX. Aftenposten skriver at selskapet også lager missiler som skal være brukt av israelske jagerfly, og at de etter krigsutbruddet besluttet å bygge en ny fabrikk som blant annet skulle levere missiler til det israelske luftforsvarssystemet Iron Dome.

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) har tidligere sagt at Norges Bank og Etikkrådet kommer til å vurdere eierandelene ikke bare i israelske selskaper, men også andre selskaper som leverer våpen eller lignende som brukes i Gaza-krigen.

Verken Norges Bank eller Etikkrådet svarer på spørsmål om vurdering av enkeltselskaper til Aftenposten. Oljefondet skriver at de «gjør løpende aktsomhetsvurderinger av selskaper i porteføljen. Dette gjelder både israelske og ikke-israelske selskaper».