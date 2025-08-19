Wall Street: Nasdaq tynges av Nvidia

(Saken oppdateres)

Ved 19-tiden er Nasdaq-indeksen ned 1,3 prosent, S&P 500 ned 0,6 prosent, mens Dow Jones er tilnærmet uendret.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,31 prosent, mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 4,7 prosent til 15,7.

Nvidia faller tre prosent, mens AMD og Broadcom svekkes henholdsvis fem og to prosent.

Palantir er ned syv prosent, og peker seg ut som svakeste aksje på S&P 500. Intel stiger over seks prosent etter at SoftBank har kjøpt aksjer for to milliarder dollar. Samtidig melder Bloomberg at Trump-administrasjonen vurderer å ta en eierandel på rundt ti prosent.

Viking Therapeutics﻿ raser over 42 prosent etter skuffende studiedata på selskapets slankepille.

Home Depot løfter Dow med en oppgang på 3,7 prosent etter å ha opprettholdt helårsprognosen, mens Palo Alto Networks er opp over tre prosent på bedre enn ventede resultater.