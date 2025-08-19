Teknologifall tynget Wall Street

Den brede S&P 500-indeksen falt 0,59 prosent til 6.411,37, mens den teknologitunge Nasdaq-indeksen stupte 1,46 prosent til 21.314,95. Industriindeksen Dow Jones steg marginalt med 0,02 prosent til 44.922,27, etter å ha vært oppe på et nytt rekordnivå tidligere på dagen.

Aksjer innen chip og programvare ledet nedgangen. Nvidia falt 3,5 prosent, AMD 5,4 prosent og Broadcom 3,6 prosent. Palantir stupte mer enn 9 prosent og ble den svakeste aksjen i S&P 500. Tesla, Meta og Netflix endte også i minus.

– «AI-handelen er ikke nødvendigvis brutt, men den tar en pause. Kapitalen ser nå etter selskaper i flere sektorer som kan bruke teknologien til å løfte marginer og effektivitet,» sier Jayson Bronchetti i Lincoln Financial.

Selskapsnytt

Et lyspunkt var Home Depot, som steg 3,7 prosent etter å ha opprettholdt helårsprognosen, selv om kvartalstallene var svakere enn ventet. Investorer ser nå frem til tall fra Walmart, Lowe’s og Target senere i uken.

Jackson Hole i fokus

Volatilitetsindeksen VIX steg 4,5 prosent til 15,66. Den tiårige amerikanske statsrenten ligger på 4,33 prosent. Markedet venter nå på sentralbanksjef Jerome Powells tale under Jackson Hole-seminaret fredag, hvor mange ser for seg signaler om et rentekutt i september.

Olje og krypto

Oljeprisen falt videre tirsdag. WTI-kontrakten endte ned 1,6 prosent til 62,40 dollar fatet.

Bitcoin steg svakt med 0,12 prosent til 113.243 dollar. Ellers var det rødt på kryptomarkedet: Ethereum falt 4,6 prosent, XRP 6,4 prosent, Solana 3,7 prosent, Dogecoin 5,5 prosent og Cardano 7 prosent.