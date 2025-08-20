De fleste børsene i Asia faller onsdag morgen.

I Japan faller Nikkei 1,69 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,68 prosent.

Ferske nøkkeltall viser nå det bratteste fallet for japansk eksport på over fire år. Eksporten falt 2,6 prosent på årsbasis i juli, og var kraftigere enn økonomenes forventninger om en nedgang på 2,1 prosent. I juni falt japansk eksport 0,5 prosent.

Fall i techaksjer tynget Wall Street onsdag kveld, og den samme utviklingen fortsetter på de asiatiske børsene.

SoftBank Group faller nå 6,86 prosent. Aksjen er dermed ned for andre dag, etter å ha steget hele ni dager på rad. Oppgangen kom etter annonsering av en investering på 2 milliarder dollar i Intel.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,06 prosent, CSI 300 går tilbake 0,12 prosent, og Hang Seng i Hongkong faller 0,57 prosent.

Kina melder at de holder sine nøkkelrenter uendret.

Aksjene i den kinesiske leketøysprodusenten Pop Mart er opp 8,62 prosent, dagen etter at selskapet meldte at nettoresultatet vokste med nær 400 prosent, drevet av kraftig global etterspørsel etter Labubu-dukkene.

I Sør-Korea er Kospi ned 1,48 prosent. Nifty 50 i India går tilbake 0,10 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,33 prosent og Straits Times i Singapore er opp 0,22 prosent.